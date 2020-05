La mayoría de murcianos aprueba la gestión de López Miras en la crisis sanitaria y suspende a Pedro Sánchez

El 51,7 % de los ciudadanos de la Región de Murcia valora como Muy Buena o Buena la gestión de la información oficial sobre la pandemia de la COVID-19 realizada por el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, mientras que el 49,4 % considera que la gestión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha sido Mala o Muy Mala.

Así se pone de manifiesto en el Barómetro de Primavera de 2020 elaborado por el grupo CEMOP (Centro Muricano de Opinión Pública) de la Universidad de Murcia en el que se incluyeron una serie de cuestiones relacionadas con la situación provocada por la epidemia de la neumonía provocada por el coronavirus.

Según estos mismos datos, el 18'8 % de los encuestados considera que la gestión de la información de Fernando López Miras fue Mala o Muy Mala, mientras que el 25'2 % contestó que la de Pedro Sánchez fue Muy Buena o Buena. En este barómetro también se pone de manifiesto que el 48,6 % de los encuestados aprueban con un Buena o Muy Buena la gestión de la información realizada por el consejero de Sanidad, Manuel Villegas. En el lado opuesto se sitúa la valoración de los vicepresidentes y ministros del Gobierno de España, ya que un 47,9 % de los encuestados contestó que su gestión de la información fue Mala o Muy Mala.

El 58,6 % valoró como Muy Buena o Buena la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de la Región de Murcia y el 50,9 % califica de Mala o Muy Mala la gestión relaizada por el Gobierno de España. También valoran de forma negativa la gestión realizada por la Unión Europea un 41'7 % de los encuestados.

El 80,1 % de los encuestados contestó seguir con mucho o bastante interés toda la información relativa al impacto del coronavirus, un 12,8 % dijo tener poco o ningún interés y el 7,1 % manifestó tener un interés regular en esta materia.

Del mismo modo, el 86,2 % de los ciudadanos de la Región de Murcia dijo estar bastante o muy preocupado ante la pandemia de la COVID-19, el 9,1 % contestó no estar nada o poco preocupado y el 4,7 % señaló tener un grado regular de preocupación por la pandemia.

El 92,2 % de los encuestados dijo estar de acuerdo con la frase: "La declaración del estado de emergencia ha sido una medida necesaria", mientras que el 3,7 % dijo no estar de acuerdo con ella. Del mismo modo, la mayoría de los encuestados, un 61,3 % aseguraba estar de acuerdo con que muchos ciudadanos no se toman en serio las medidas adoptadas por el Gobierno. El 72,3 % de los murcianos también cree que el Gobierno no actuó a tiempo para frenar la propagación del coronavirus.

El 92,7 % de los ciudadanos de la Región considera que El Gobierno y los partidos de la oposición deberían lograr un gran acuerdo para afrontar la reconstrucción.

Esta encuesta se realizó por teléfono a ciudadanos de la Región de Murcia entre los días 20 y 29 de abril con un error muestral del 3'5 %.