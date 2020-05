Cantabria pasa a la Fase 1 de la desescalada

Desde el próximo lunes podrán abrir los pequeños comercios con un aforo del 30%, las terrazas de bares y restaurantes también podrán hacerlo en un 50% de su capacidad e incluso los hoteles, no sus zonas comunes. Podremos volver a reunirnos con amigos y familiares, reuniones de un máximo de 10 personas y manteniendo la distancia de seguridad.

Es la coletilla que debemos añadir a cada una de las actividades que vamos a poder desarrollar, ya que el relajo social puede ocasionar un rebrote importante en el número de casos. Además, seguiremos sin poder salir de nuestra comunidad autónoma y sin poder viajar a nuestra segunda residencia, pero si podemos rebasar los límites de nuestro municipio.

Desde el lunes los comercios de menos de 400 metros cuadrados ya podrán abrir sin cita previa, pero sí tendrán que dar atención prioritaria las personas mayores de 65 años además de tener un aforo limitado del 30 % y distancias de seguridad.

Los mercados al aire libre también pueden regresar, pero con distanciamiento entre puestos y en cuanto a la hostelería está permitida la apertura de terrazas con el 50% de las mesas habilitadas y un máximo de 10 personas por mesa.

Pueden abrir los hoteles, aunque no sus zonas comunes, En Cantabria la realidad es que no lo van a hacer en un 95%, no abrirán ya que no llegaran viajeros de otras comunidades. Sólo algunos hoteles ubicados en polígonos industriales, lo hará.

Se aumenta la presencia de personas en los velatorios con un límite de 15 personas al aire libre y de 10 si es en espacios cerrados, pueden abrir los lugares de culto con un tercio del aforo total.

Sobre esta desescalada que afronta la comunidad autónoma con la entrada en la nueva fase le hemos preguntado al coordinador de la metodología que ha diseñado la Universidad de Cantabria para definir el plan estratégico sobre el que se asienta este proceso.

David Cantarero aboga por las fórmulas intermedias, ha insistido en la idea de que el proceso de recuperación de la normalidad se ha de adaptar a los datos epidemiológicos, poblaciones y de edades de cara a garantizar la seguridad, además de seguir con el teletrabajo.

Explica además que echa en falta en nuestro país, medidas como aprovechar las apps, rastreos de contactos o los corona-detectives que están empleando países como Bélgica y Portugal. Además. recuerda que se ha de manejar como un escenario muy probable el de la aparición de rebrotes para tener capacidad de reacción. No solo en las próximas semanas, sino también de cara a la llegada del otoño cuando el coronavirus confluirá con la gripe común.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, señala que es “de justicia” que Cantabria haya pasado a la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, una notica “esperada”, dado que la Comunidad Autónoma reúne todos los criterios técnicos de tipo sanitario y epidemiológico exigibles.

Revilla ha asegurado sentirse “contento” por la promoción de Cantabria a la siguiente fase, si bien ha mostrado su malestar por que los presidentes autonómicos no hayan sido informados con carácter previo a la comparecencia ante los medios de comunicación del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y del director del CCAES, Fernando Simón.

Miguel Ángel Revilla ha matizado que Cantabria está aún pendiente de conocer los detalles respecto de las peticiones concretas de actividades que la Comunidad Autónoma había solicitado incluir en la fase que comienza el lunes.

A la espera de la publicación en el BOE, se desconoce si podrán ejemplo, reabrir desde el 11 de mayo "de forma controlada" Cabárceno, El Soplao y el teleférico de Fuente Dé, también reabrir los concesionarios. El presidente ha apelado además a la responsabilidad de los ciudadanos para “no estropear” lo que “hemos conseguido” hasta ahora para frenar la pandemia.

Y en la preparación del sector turístico para abrir sus instalaciones, veintiún subsectores turísticos cuentan con una guía higiénico-sanitaria frente al Covid-19 de cara a su reapertura, según ha anunciado la consejera de Turismo, Marina Lombó, tras participar hoy en la Conferencia Sectorial del ramo.

El protocolo sanitario único para todo el territorio nacional ha sido elaborado bajo la coordinación del Instituto de Calidad Turística Española en colaboración con Comunidades Autónomas, patronales, agentes sociales, expertos del sector y la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral.

En cuando al ocio se permiten actos y espectáculos para menos de 30 personas en espacios cerrado y de 200 si son aire libre. Y pueden abrir museos y bibliotecas. El consejero de cultura Pablo Zuloaga ha explicado en la Cadena Ser que teniendo en cuenta que los espacios culturales dependientes del Gobierno de Cantabria abrirán el martes, ya que los lunes habitualmente están cerrados.

El centro Botín en Santander, por ejemplo, ya ha anunciado su apertura el martes 12 de mayo. Espacios en todo caso que son un reclamo para los turistas que eso sí, tardarán en llegar. En el mejor de los escenarios la fase avanzada en la que se flexibilizará la movilidad, no comenzará como pronto hasta el 9 de junio.

Además, se pueden celebrar seminarios y congresos con menos de 30 asistentes. Aun así, toda esa actividad tardará todavía en regresar en la práctica ya que están cancelados y es necesario un periodo de tiempo para poder organizarlos.

Y en cuanto al deporte profesional, vuelven los entrenamientos en las ligas profesionales y se permitirán actividades que no impliquen contacto físicos ni uso del vestuario. El Racing regresará por tanto a los entrenamientos.