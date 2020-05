PP y Ciudadanos piden la comparecencia del president Ximo Puig por ser "el responsable del desastre"

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, exige al president de la Generalitat, Ximo Puig, que dé la cara porque, según dice, es el responsable del desastre de no pasar de fase tras generar expectativas falsas, por lo que pedirán su comparecencia urgente en Les Corts.

Bonig cree que Puig ha estado “vendiendo humo”, trasladando su convencimiento de que el lunes 11 pasábamos a la fase 1, algo que creyeron los grandes empresarios, pero también las pymes de la hostelería, el pequeño comercio, las pymes, o los autónomos, que habían invertido para poner a punto sus negocios, incluso sacando a muchos trabajadores de los Ertes con la esperanza de que el lunes se empezaba a recuperar cierta normalidad después de haber pasado unas semanas muy duras.

Isabel Bonig señalado que “alguien miente, o el Ministerio de Sanidad o Puig. Dijeron que en una reunión bilateral el ministerio les dio matrícula de honor. Entonces es imposible que con esa calificación no dejen pasar de fase”.

Además, ha apelado a Compromís y a Mónica Oltra“a rebelarse y que no admitan que no se dé una explicación objetiva, técnica y clara de por qué no puede pasara a fase 1 después de que hubiesen vendido esas expectativas, porque no hemos tenido ninguna explicación. No hemos tenido información del plan de desescalada de la Generalitat. La transparencia no es la bandera de este gobierno. Dicen, anuncian, pero luego no es verdad. Puig está acostumbrado a hacer de la falta de verdad su hilo conductor y se ha descubierto su juego. Ni tenían plan A ni B. Puig ha faltado a la verdad y ha jugado con las expectativas morales y económicas de los valencianos, alicantinos y castellonenses”.

Una compensación para los empresarios afectados

Por su parte, la portavoz del PP en València, María José Catalá, exige una compensación para todos los negocios que habían realizado inversiones para abrir el lunes. Cree que alguien debe asumir la responsabilidad de haber generado unas expectativas que no se han cumplido.

Además, pide al Ayuntamiento que paralice de forma inmediata la subida de impuestos aprobada este año. Según ha dicho, el golpe que ha supuesto la decisión del gobierno para muchos comerciantes y hosteleros que habían hecho inversiones y recuperado trabajadores en ERTE hay que paliarlo con medidas que ayuden al sector. Català exige a Ribó que asuma responsabilidades y baje impuestos.

Ciudadanos pide transparencia

Por su parte, el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, exige tanto al gobierno central como al Consell transparencia total. Lamenta también que tras las expectativas creadas por el president Ximo Puig, muchos profesionales estaban preparando sus negocios y la decisión ha sido un nuevo varapalo para ellos.

Cantó quiere que Puig se deje de rabietas y detalle los datos que se manejaban para esta decisión. También han pedido su comparecencia y la de la consellera de Sanidad, Ana Barceló.