Puig pide al Gobierno que justifique por escrito porqué toda la Comunitat no ha pasado a la fase 1

En el Gobierno Valenciano persiste el malestar. Hasta el punto que el president de la Generalitat, Ximo Puig, va a pedirle este domingo a Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes, que el Ministerio de Sanidad responda por escrito los motivos por los que el conjunto de la Comunitat Valenciana no ha pasado a la fase 1, como había solicitado la Generalitat. Y es que en el Ejecutivo Valenciano no entienden que, a un dossier de 230 páginas justificando la desescalada valenciana, el Gobierno de España no haya respondido con ningún documento.

Pero es que en la Generalitat también están molestos con la falta de información del Ministerio de Sanidad respecto a los parámatros utilizados para valorar el pase a al fase 1. Es más, aseguran que en ninguna de las reuniones en las que la Comunitat explicó sus principales indicadores que justificaban el avance en la desescalada el Ministerio explicó todos los criterios evaluadores que iba a emplear. Se enteraron, afirman, cuando Fernando Simón los explicó en la rueda de prensa de este viernes previa a comunicar qué territorios pasaban a una nueva fase y cuáles no.

A esto hay que añadirle la confusión relativa a determinados elementos de evaluación. Ponen como ejemplo la realización de pruebas de PCR a la población sospechosa de haber contraído el virus. Una prueba que será obligatoria a partir de este lunes pero que el Ministerio hasta ahora no venía reclamando. Sin embargo este parámetro sí podría ha sido considerado a última hora en la evaluación y haber condicionado negativamente hacia los intereses de la Comunitat.

El agravio no queda ahí. En el Ejecutivo Valenciano explican que la Comunitat siempre se ha situado entre las 5 o 6 autonomías con cifras más positivas de la pandemia. Es más, otros territorios, como Aragón o País Vasco, presentan peores indicadores epidemiológicos que la Comunitat Valenciana y sin embargo sí se ha accedido a que pasen a la fase 1.