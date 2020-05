¿Cómo serán las misas en la Diócesis de Tui-Vigo? ¿Se podrán celebrar romerías? ¿Y bodas?

El 11 de mayo se restablece el culto público. Las indicaciones de la Conferencia Episcopal Española sirven como referencia pero cada diócesis puede realizar observaciones propias como así ha hecho la de Tui-Vigo.Tras pasar Galicia a la fase 1 este viernes, a partir del 11 de mayo se podrán realizar misas pero sin superar el tercio del aforo hasta el 24 de mayo. Si se sigue la desescalada, la fase 2 llegaría el 25 de mayo y duraría hasta el 7 de junio se podría alcanzar la mitad del aforo. En la fase 3 (del 8 junio al 21 de junio) se podría volver a la normalidad pero dependerá siempre, apunta el documento, a lo que dictamine Sanidad.

Pero hay unas disposiciones que habrá que tener en cuenta tanto para sacerdotes como para feligreses en la iglesia. Se tendrá que usar mascarilla, se pondrá gel hidroalcohólico, las puertas se mantendrán abiertas para no tocar los pomos. También se pondrá a la entrada el número máximo de personas que pueden acceder en cada una de las parroquias y se controlará la entrada para no exceder el aforo. Además esos voluntarios controlarán que se cumpla la distancia de seguridad de 2 metros dentro de la iglesia. Durante la liturgia no podrá haber coros en las misas cantadas y solo habrá o un cantor o voces individuales. No habrá hoja de cantos, ni se pasará el cepillo. Si habrá comunión pero antes se tendrá que lavar las manos e higienizar el cura. Nada más terminar la eucaristía se intentará que la salida se ordene por filas y, una vez salgan los fieles, se tendrá que desinfectar el interior antes de la siguiente misa.

Además la Diócesis de Tui-Vigo deja claro que se podrán llevar a cabo bautismos pero serán breves y prácticamente sin contacto y con muy poca gente. Quedan suspendidas las confirmaciones; las bodas se oficiarán pero los anillos solamente los manipularán los contrayentes. En la firma los contrayentes y testigos mantendrán la distancia de seguridad para firmar y recibir la documentación. En los funerales y exequias se podrá asistir a la inhumación en el cementerio un máximo de 15 personas.

Importante también las recomendaciones del Obispado de Tui Vigo sobre las fiestas y romerías en una tierra de tantas celebraciones de este tipo. Antes de evaluar si se pueden celebrar o no, habrá que informar a las autoridades civiles para evaluar si es posible su realización o no. Sobre todo teniendo en cuenta que hay que evitar cualquier tipo de aglomeración y que las romerías siempre conllevan un movimiento de policía, guardia civil o protección civil. Caso de recibir el visto bueno se organizarán de manera que se eviten aglomeraciones. Allí donde la romería implica también una fiesta, se valorará el diálogo con la Comisión de Fiestas para coordinar acciones. Quedan prohibidos todos aquellos gestos de contacto físico como besar imágenes, tocarlas o las procesiones que ocupen espacio público. Con respecto a las visitas, por ejemplo a la Catedral de Tui o a la Colegiata en Vigo o al Monasterio de Oia, no se permitirán durante las fases 1 y 2 de la desescalada.