Adrián Barbón: "Asturias necesita que no haya movilidad con otras comunidades para mantener lo conseguido"

La entrada en la fase 1 de Asturias traerá más libertad a los ciudadanos y la confirmación de que será posible moverse por toda la comunidad. Queda por resolver alguna incógnita como saber si es movilidad estará permitida en cualquier horario o habrá que atenerse a alguna franja. De hecho el Principado estudia la orden publicada en el BOE para ver si, finalmente, modifica los horarios actuales de salidas.

El presidente, Adrián Barbón, ha hecho hincapié en la necesidad de mantener la incomunicación con otras comunidades. "Es fundamental ya que el esfuerzo de Asturias ha sido muy grande. Defendí la continuidad del estado de alarma para restringir la movilidad entre comunidades autónomas", ha explicado. Para Barbón lo contrario supondría "poder perder todo lo conseguido hasta ahora por el efecto contagio". El lunes se constituirá el comité de desescalada y ya ha solicitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no bajen la guardia. "Voy a pedir contundencia para los controles y las sanciones. No puede venir gente a pasar unos días ni tampoco a su segunda residencia. Que se haya aprobado el estado de alarma es una buena noticia".

Sobre la negativa a que los Oscos y el Valle del Oso pasaran a fase 2, el jefe del Ejecutivo regional ha recordado que "el Gobierno de España no ha aceptado que ningún territorio pase a la fase 2" y espera que "Asturias trabaje para que en quince días estemos en la fase 2. Confío en el pueblo". Tampoco se permitirá la caza y la pesca deportiva, dos cuestiones solicitadas y sobre las que preguntarán al Ejecutivo central.

A la reunión de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez de este domingo, Asturias llevará varias propuestas sobre el reparto de fondos a las comunidades. "No nos parece justo que el reparto se haga en base a la población", ha insistido el presidente y ha pedido que se valoren otros factores como "el envejecimiento, la dispersión o la orografía". También solicitarán que se tengan en cuenta las PCR negativas, no solo las positivas ya que "Asturias está a la cabeza de España y del mundo y eso hay que valorarlo". Un aspecto más a tener en cuenta, defienden desde el Principado, es el esfuerzo de las comunidades en inversión per cápita en materia sanitaria. "Casi el 40% del presupuesto asturiano se destina a esta cuestión" ha recordado y ha avanzado que ha mantenido conversaciones con sus homólogos de otras partes de España para tratar de hacer un frente común. "Me aliaré con los presidentes que haga falta para defender estas cuestiones", ha insistido.

Barbón visitaba el laboratorio de Microbiología del HUCA, un equipamiento que "ha sido el mejor símbolo de lucha". Asturias ha superado las 90.000 pruebas PCR realizadas donde se incluyen 25.000 sanitarios, 13.000 sociosanitarios, 4.500 personas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y casi 7.000 residencias de mayores. "En esta fase 1 vamos a reforzar aún mas las pruebas PCR y nos vamos a dirigir a todos los casos que puedan ser los sospechosos en los últimos quince días", ha explicado.