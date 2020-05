Desinfección de ropa, menos probadores o calcetines desechables: así será el comercio después de la pandemia

La fase 1 de la desescalada implicará cambios para los comercios que abran pero tambien para clientes. El más notorio se vivirá en los probadores donde se limitará su uso, se establecerá un control de entrada y será necesario tener seguridad. También se incluye la higienización, limpieza y desinfección después de cada uso y, en caso de que el probador tenga cortina, se tocará con el codo o guantes que facilitará el comercio al cliente. Sobre la prendas probadas o aquellas que se devuelvan se establecerá un periodo de cuarentena. Al igual que en los hoteles, la decoración y el mobiliario se reducirá a lo indispensable. Para los negocios de calzado, habrá que limpiar el producto probado o devuelto y se darán calcetines desechables o bolsas de plástico para las pruebas.

En el caso de las joyerías, el cliente deberá quitarse la mascarilla para mostrar su rostro antes de entrar al establecimiento, no podrá tocar ninguna superficie salvo que lleve guantes y las pruebas de artículos implicarán mascarilla y guantes por parte del vendedor y mascarillas y gel hidroalcohólico por parte del cliente. En este caso también se ofrece la posiblidad de cubrir la parte del cuerpo que vaya a ser objeto de la prueba.

Para las librerías se dotará de guantes desechables a los clientes, no se desinfectarán los libros y, en caso de devoluciones, se dejarán en un lugar apartado y separados unos ejemplares de otros durante 14 días.

Las mueblerías mantendrán los sofás, colchones o cualquier elemento a la venta con protectores y se deberá desinfectar una vez terminada la prueba. Además los repartidores a domiclio y montadores deberán llevar, al menos, dos pares de guantes y dos mascarillas por persona.

Mascarillas, obligatorias

En el caso de los clientes, los establecimientos podrán obligarles a usar mascarillas dentro del local y deberán mantener un metro de distancia con respecto a los vendedores. Entre clientes la distancia aumenta a dos. Se debe establecer un aforo máximo y poner a su disposición geles desinfectantes. En zonas sensibles se recomienda no tocar el pasamanos en las escaleras mecánicas y no usar el ascensor. También se plantea la creación de 'carriles de compra segura' y no se pondrá productos a prubea para clientes. Esto no afecta a ropa, calzado, sombreros o joyería.

Posibles ayudas

La Unión de Comerciantes del Principado mantiene abiertas negociaciones con varios ayuntamientos para poner en marcha ayudas a los comercios. Algunos consistorios como Gijón o Carreño tienen las conversaciones más avanzadas. De cara a la inversión de los negocios, la gerente de la Unión, Carmen Moreno, detalla que han ofrecido a sus asociados listados de proveedores para poder ajustar el gasto y prevé que el desembolso más grande serán las máquinas de vapor para desinfectar la ropa.