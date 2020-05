Jesús Herrero: "Nos preocupa la próxima temporada"

La actual situación del futbol no profesional, el regreso o no a la práctica deportiva, la disputa del play off exprés, pero sobre todo el futuro del club es lo que más preocupa a la candidatura ADN Blanquiazul que encabeza el socio Jesús Herrero Puris.

Esta semana el proyecto que se presenta como alternativa al orden establecido actualmente en la entidad de El Montecillo emitía un comunicado en el que solicita al club que aclare la situación actual en cuanto a la presidencia y se esclarezcan las fechas del proceso electoral.

De esta manera, radioaranda.com ha podido hablar con el candidato de ADN Blanquiazul, Jesús Herrero que ha manifestado su preocupación por el futuro del club.

Pregunta. ¿Por qué les preocupa la actual situación?

Respuesta. Principalmente por la necesidad de preparar la temporada que viene con garantías. El proceso electoral puede alargarse unos dos meses o incluso más entre dimisión del presidente, formación de junta gestora, presentación de candidaturas, validación, impugnaciones, publicación del censo, convocatoria de Asamblea, celebración de la misma, etc. Teniendo en cuenta que estamos en mayo y la temporada que viene comenzará previsiblemente a finales de septiembre o primeros de octubre, no nos queda demasiado margen de maniobra.

Una vez que ha quedado claro que Virginia Martínez será candidata a presidir el club, deben darse los pasos necesarios para que los socios decidan si quieren darle su confianza o prefieren otras opciones. Da la sensación de que desde el club se quiere transmitir un traspaso de poderes entre Pedro García y Virginia, pero hay un paso ineludible que es someter la decisión a la voluntad de los socios.

Si Pedro García ha dejado de ejercer, como se desprende la información publicada en los canales oficiales del club, debe dimitir. Cuando sea posible se le deberá hacer un merecido homenaje pero ahora es el momento de dar un paso a un lado y que el proceso electoral eche a andar.

Pregunta. ¿Qué esperan que suceda ahora?

Respuesta. Que Pedro García comprenda que es él quien con esta última decisión puede ayudar al club o hipotecar la próxima temporada. El proceso electoral debe comenzar por el bien de cualquier proyecto que pueda salir vencedor del mismo, sea el continuista, el que lidero, uno conjunto o incluso alguno más que pueda surgir.

A lo largo de estos dos meses, se evolucionará en la desescalada y en la fase 3 podremos celebrar la elección del presidente con las medidas de seguridad necesarias. Ya hemos estado analizando qué espacios nos permitirían respetar el ratio de 9 metros cuadrados por asistente, pero para cuando esto llegue, se deberán haber dado los pasos previos.

Si para entonces, la directiva no ha movido ficha, será esta candidatura la que lo haga con los mecanismos previstos en los estatutos. Siempre hemos preferido apelar a la responsabilidad que tomar medidas drásticas pero si no queda otra alternativa, habrá que acudir a ellas.

Pregunta. ¿Habéis tenido respuesta de la actual directiva?

Respuesta. Sí. Hablé personalmente con Francisco Galán y le expliqué por qué emitíamos el comunicado. También le manifesté mi voluntad de hablar con Virginia dado que desde mi punto de vista, ella debe ser ahora nuestra interlocutora.

Esta conversación está pendiente, pero espero que sirva para desbloquear una situación que no beneficia a nadie.