Moreno pide a Sánchez que permita a Málaga y Granada pasar a la fase 1

El Presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno, ha pedido este domingo al Presidente del Gobierno Pedro Sánchez que reconsidere su postura y permita que las provincias de Málaga y Granada puedan acceder a la fase 1 del desconfinamiento.

Moreno considera que se ha producido un agravio con estas dos provincias, las únicas de Andalucía que no entran en fase 1, ya que no se ha atendido a la petición del gobierno autonómico de hacerlo por distritos sanitarios como sí se ha permitido en otras comunidades autónomas y provincias con mayor incidencia en la pandemia que la registrada en las provincias excluidas.

Como ejemplo el presidente andaluz ha señalado que el distrito de la Costa del Sol está ahora mismo en la fase 0, a pesar de tener 1,7 casos nuevos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, mientras que comunidades como Navarra o La Rioja pasarán mañana a la fase 1 con más de 40 y 60 contagios por cada 100.000 habitantes. Lo mismo ocurre con provincias como Vizcaya, que tienen 70 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que Granada tiene 46 casos, con una tercera parte de pacientes ingresados en UCI o cuatro veces menos hospitalizados.

Juan Manuel Moreno no considera válido el argumento dado para rechazar la desescalada en estas dos provincias atendiendo a las dificultades para controlar los movimientos entre distritos sanitarios de una misma provincia.

En este sentido el presidente andaluz ha hecho hincapié en el daño reputacional que esta decisión del Ejecutivo central provoca en dos destinos turísticos como son la Costa del Sol y la Costa Tropical en Granada y recuerda que el turismo supone el doce por ciento del PIB de Andalucía y el trece por ciento del empleo.

Fondos

El presidente Moreno ha mostrado también la "discrepancia" de Andalucía con el criterio utilizado para repartir los 10.000 millones de euros adicionales para gasto sanitario, al entender que el Ministerio de Hacienda ha modificado de manera unilateral y no justificada el criterio acordado con el Ministerio de Sanidad por todas las Comunidades Autónomas, que era "más razonable" y que otorgaba a la población un peso mayor en la fórmula de reparto. Ha cuantificado en 561 millones de euros la cantidad que Andalucía perderá por ese cambio de criterio que prima la incidencia de la pandemia sobre el de población:" Es un reparto tremendamente injusto porque prevenir cuesta dinero y a veces más que curar. En Andalucía hemos medicalizado hoteles, hemos activado planes de prevención con recursos que no ha sido necesario utilizar como el hospital auxiliar de Carranque en Málaga, los cientos de camas de UCI que se han mantenido disponibles o las 23 residencias de mayores que hemos medicalizado"

Igualmente, ha recordado al presidente del Gobierno que Andalucía ha vuelto a ser "penalizada" al ser obligada a destinar 1.000 millones de euros de fondos europeos para gasto sanitario y le ha pedido que sea el Gobierno de España el que reprograme parte de sus fondos europeos para Andalucía, ya que tiene 4.700 millones de euros de los que sólo ha ejecutado el 13%.

Presión social

Juan Manuel Moreno ha recordado que quedan por asignar otros 5.000 millones de euros de los que todavía no se ha informado del criterio que se va a usar para su reparto, ante lo que ha animado a la sociedad civil, empresarial y política a hacer presión y crear una corriente de opinión favorable a aplicar el criterio más justo, que es el de la población. "Pedimos justicia en el reparto de los fondos pero también claridad. El Gobierno de España está vendiendo como dinero extra los 1.000 millones de fondos europeos que Andalucía ya tenía asignados. El Gobierno central no aporta ni un euro nuevo de fondos europeos para financiar la sanidad andaluza. No da la información completa a la opinión pública si no explica que no es dinero del Estado y sí del que ya correspondía a los andaluces"

Pandemia

El Presidente de la Junta ha señalado que la pandemia por la Covid-19 está razonablemente controlada en Andalucía con una incidencia entre tres y cuatro veces inferior a la media nacional y ha hecho referencia a los datos de este domingo en los que, por primera vez, descienden de 400 las personas ingresadas en los hospitales andaluces y son menos de cien los ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos.

A los residentes en las seis provincias andaluzas que entrarán este lunes en la fase 1 de la desescalada les ha pedido prudencia para mantenerse vigilantes ya que, asegura, el peligro no ha pasado.