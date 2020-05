La Comunitat Valenciana no ha pasado a la fase 1 por no realizar suficientes tests a casos sospechosos

La Comunitat Valenciana en su totalidad no ha pasado a la fase 1 del plan de desescalada porque no se han realizado tests suficientes a casos sospechosos.

Este domingo Fernando Simón ha detallado un poco más las razones por las que 14 departamentos de salud de la Comunitat Valenciana no pasarán el lunes a la fase 1. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias asegura que los criterios que han seguido están muy relacionados con "los riesgos no detectados". Dice que la Comunitat todavía contaba con "un número no desdeñable de casos sospechosos" a los que no se les había realizado ninguna prueba.

El doctor Simón, que también ha hablado de que la situación epidémica no era igual de favorable en todos los departamentos, está convencido de que en los próximos días todo el territorio estará mostrará una situación muy buena como para plantear el posible paso a la fase 1. Dice que no importan unos días más o menos, y que lo más importante ahora es la prudencia.

Fernando Simón asegura que la Comunitat tiene unas capacidades muy altas en la mayoría de sus indicadores, y en otros la Generalitat está "trabajando de forma muy adecuada" para conseguirla en los próximos días.

Respuesta de la Generalitat

Respecto a la realización de pruebas de PCR a la población sospechosa de haber contraido el virus, fuentes de la Generalitat insisten en que esta va a ser una prueba que será obligatoria a partir de este lunes para cualquier caso sospechoso, pero que el Ministerio hasta ahora no venía reclamando. Sin embargo este parámetro, como vemos, sí ha sido considerado en la evaluación. Y además ha sido a última hora. Y es que, como explican en el gobierno valenciano, se enteraron el viernes de que eso era un factor clave cuando nadie, en las conversaciones previas, les había dicho nada previamente.