Las especialidades retoman las consultas presenciales

Las especialidades médicas han reanudado este lunes las consultas presenciales. El retroceso de la pandemia del coronavirus, especialmente en su versión más grave, que hace que el hospital Santos Reyes haya reducido en los últimos días a cinco los pacientes ingresados por esta causa, ha hecho que las autoridades sanitarias consideren que su nivel de alarma haya descendido del grado tres al grado uno. Este baremo implica una autorización para retomar la actividad presencial de las actividades, una cuestión que durante este tiempo se había reducido a las consultas telefónicas, con algunas excepciones para casos que podían estimarse más graves, y que convenía retomar lo antes posible.

Eso sí, las consultas, tanto del hospital, como del centro de especialidades, se realizan con unas medidas de precaución. Los pacientes deben acudir con mascarilla o, si no la tienen, se les proporciona, igual que los guantes, y las citas se están espaciando en intervalos de 20 minutos para evitar aglomeraciones en las zonas de espera, unas medidas que también se aplican en la actividad quirúrgica, como explica Evaristo Arzalluz, el gerente del hospital. “Se ha puesto un celador en el acceso a las consultas para que no haya aglomeraciones en la sala de espera y en quirófano lo mismo, se han citado con suficiente decalaje como para que no se junten en la sala de espera; se ha prohibido -lo siento por los familiares- las visitas de familiares con algunas excepciones y esperamos que con eso podamos atender a todos esos pacientes que han estado dos meses sin poder ser atendidos y ver qué es lo que ha pasado, porque las enfermedades siguen ahí y esos pacientes hay que ver hay lo que pasa con ellos y qué ha pasado con tanta gente, cuanto antes además”, comenta Arzalluz.

Esta autorización también incluye la reanudación de las pruebas diagnósticas de radiología, cistoscopias y endoscopias digestivas.

El número de pacientes en lista de espera quirúrgica ha quedado congelado hace dos meses al haberse reducido a la mínima expresión las consultas, pero ahora con su reanudación lo previsible es que, aparte de que urge más que antes operar a muchos de ellos, esa lista aumentará estos días al diagnosticarse nuevos casos susceptibles de pasar por quirófano.

Arzalluz agradece el comportamiento que han mostrado los pacientes que han aguantado pequeños o medianos problemas de salud sin solicitar consultas, bien por miedo a contagiarse o, en su inmensa mayoría por entender que lo urgente era poner todos los medios sanitarios para hacer frente a la pandemia.

Otra conclusión que extrae en positivo el gerente del hospital es que la necesidad ha obligado a acelerar el proceso de digitalización del historial clínico, a coger experiencia en las consultas telefónicas, con imágenes telemáticas para su diagnóstico en algunos casos, y a poner en práctica también la interconsulta, en la que el médico de Atención Primaria cruza información con un determinado especialista acerca de un paciente sin que este último esté presente. “Eso que ahora están en embrión se está empezando a hacer y precisamente por la pandemia ya se ha desarrollado como solución”, añade el gerente del hospital.