Negociacions enrocades a Badalona: Dolors Sabater tanca la porta a prorrogar el mandat d'Aïda Llauradó

La proposta de l’alcaldessa accidental de Badalona, Aïda Llauradó, ha nascut amb mal peu. A 24 hores del ple d’investidura, la dirigent dels Comuns ha ofert prorrogar el seu mandat per donar marge a les negociacions i evitar que Xavier Garcia Albiol del PP recuperi la vara d’alcalde, aquest dimarts. Guanyem Badalona, però, ja ha tancat la porta a donar-hi suport: la coalició d’esquerres manté que l’única candidata és la seva cap de llista, Dolors Sabater, i descarta votar qualsevol altre nom alternatiu.

L’oferta de Llauradó –per intentar guanyar temps– arriba després d’un cap de setmana de negociacions enrocades en el qual Guanyem i el PSC ni tan sols han aconseguit asseure’s formalment, tot i que els contactes segueixen oberts. Les dues forces necessiten arribar a un acord si volen evitar que el Partit Popular governi, de nou, la quarta ciutat més gran de Catalunya.

A hores d’ara, no hi ha cap proposta que generi consens dins l’òrbita d'esquerres. La darrera oferta formal la va posar sobre la taula Guanyem, proposant que Sabater fos alcaldessa sense cap cartera i oferint als socialistes, almenys, dues tinences d’alcaldia. Ara bé, la fórmula no ha quallat, almenys de moment, dins l’entorn del PSC. Fonts del partit mantenen que el seu candidat, Rubén Guijarro, ha d’encapçalar el govern alternatiu per dos motius: perquè és la segona força del consistori amb més regidors (per darrere del PP) i perquè està legitimat per continuar el projecte de mandat truncat per la dimissió d’Àlex Pastor. A més a més, recordem, el juny de fa dos anys, el PSC va tirar endavant una moció de censura per apartar Sabater de l’alcaldia.

Amb els números a la mà, però, la líder de Guanyem té més suports que el dels socialistes. Esquerra ha tancat files a favor de Sabater després de la pugna interna entre la direcció nacional i l’executiva local de Badalona. Els Comuns, per la seva banda, lamenten els “vetos creuats” entre els partits d’esquerres i reclamen un gran acord que no s’encalli en els personalismes.

Amb aquest escenari damunt la taula, la coalició de Sabater ha advertit que aquesta vegada no repetirà la votació del maig passat, quan en el darrer minut va donar suport a l’alcaldable del PSC per evitar un govern del PP. Guanyem Badalona vol oficialitzar la decisió amb una roda de premsa aquesta tarda en la qual té previst deixar clar, si res no canvia en les pròximes hores, que les negociacions no han prosperat.

Si no hi ha acord abans de les 12 del migdia, el popular Xavier Garcia Albiol recuperarà l’alcaldia de Badalona perquè va ser el candidat més votat a les darreres eleccions municipals. El ple d’investidura és inèdit, no només pel fons, sinó també per la forma. La sessió extraordinària ha de comptar amb els 27 regidors del consistori, i per garantir les distàncies de seguretat que requereix l'alarma sanitària no se celebrarà a la sala de plens, sinó que tindrà lloc a l’auditori del Badalona Centre Internacional de Negocis.