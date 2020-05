David Simón: "Si los equipos somos responsables, habrá pocos contagios"

David Simón, lateral derecho del RC Deportivo, ha pronosticado este lunes que si todos los equipos son "responsables, habrá pocos contagios" por la COVID-19, si bien advirtió de que "siempre hay aspectos que no se controlan".

El futbolista canario compareció en una rueda de prensa telemática tras el primer entrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva de Abegondo y alertó del riesgo que hay de contagio por más que se siga el protocolo.

"Si los equipos somos responsables, mantenemos el protocolo, que es muy rígido, habrá pocos contagios, pero siempre hay aspectos que no se controlan: la gente del estadio, los hoteles o los aeropuertos. Lo que está en nuestra mano lo haremos lo mejor posible, porque queremos que empiece esto. Ojalá no pase nada, pero hay aspectos que no podemos controlar", dijo.

Simón admitió que tiene "muchas ganas de volver a jugar, pero también incertidumbre" y "miedo" y se mostró dispuesto a una concentración cuando empiece la temporada para reducir los riesgos de contagio.

"Seguramente nos terminarán concentrando en algún momento, pero desde mi punto de vista debe hacerse cuando empiece la temporada, porque es cuando más riesgo hay porque también hay más contacto con gente de otros sitios por los viajes. Tenemos que esperar lo que digan el Gobierno y Sanidad. Si hay que estar dos semanas, habrá que hacerlo", sostuvo.

Además, abogó por no precipitar el regreso del fútbol y aplazarlo alguna semana más de lo previsto inicialmente si es necesario porque la prioridad es "la salud".

Lo más importante, la salvación

De vuelta al césped, el Deportivo tendrá que retomar la lucha por el objetivo de la permanencia en la Segunda División. "Lo más importante es que hay un objetivo, el de salvarnos, porque estamos en una situación comprometida. Todo el mundo empieza de cero y lo importante es tener confianza. Le pido a la afición seguir unidos, que seguro que lo vamos a conseguir", dijo.

Además, auguró que en un final exprés de temporada como el que se ha previsto, "puede cambiar mucho" la clasificación para los equipos que cojan una "buena racha" y consideró que la profundidad de banquillo del Deportivo puede jugar a favor de los blanquiazules, que solo tiene lesionado al italiano Michele Somma.

"Ahora mismo, contar con todos los jugadores es una alegría. Seguramente habrá oportunidades para todos, incluso para los chavales del filial que han subido y son muy buenos. Con los cinco cambios, va a estar muy divertido la verdad. Son muchos partidos seguidos y hay que estar enchufados, metidos, más unidos que nunca", sostuvo.

El jugador canario pidió a la afición que apoye "también desde casa con mensajes y las redes sociales".

A nivel personal, consideró positivo para él este parón por el confinamiento porque ahora le permitirá hacer una especie de pretemporada después de la lesión de pubis que le obligó a pasar por quirófano este curso y de la que se encuentra restablecido.

"No hay mal que por bien no venga y a mí me ha venido bien. Es verdad que llevaba unas tres semanas con el grupo, veía incluso posibilidad de entrar en convocatorias y con este parón te da mucho que pensar por el año tan atípico que ha sido para mí, pero ahora llevo haciendo cuatro kilómetros todos los días a buen ritmo y no tengo molestias", declaró.

También reconoció que le hacía "falta una pretemporada" como la que hay ahora mismo y deseó que eso le permita tener "oportunidades" porque todos los jugadores parten "de cero".

Simón explicó que antes los jugadores no sabían "lo felices" que eran con su trabajo en plena naturaleza.

"Corres por el césped, miras al cielo y dices, qué pasada. Está siendo un poco duro porque llevábamos tiempo parados, pero es alegría también porque tenemos muy buenas instalaciones y rodeadas de naturaleza. Estoy muy contento", confesó.