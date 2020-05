La atención primaria aún no tiene los test y no está preparada para contener la covid-19, dicen los médicos

El número de casos activos por covid-19 en Granada se reduce un 45 por ciento en una semana. Este lunes solo existen en la provincia 411 enfermos. El pasado lunes, se registraban 754 casos activos.

El 'efecto fin de semana' (cada lunes suelen registrarse datos más benignos por falta de actualización) se deja notar en el parte del día que solo recoge 14 nuevos positivos, tres nuevos ingresos hospitalarios y un nuevo fallecido, que eleva la cifra total de muertos por la covid-19 en Granada a 274 personas.

El parte de este lunes asegura que, por cuarto día consecutivo, no ha sido trasladado ningún enfermo a la UCI de nuestros hospitales. Se modera el fin de semana el número de nuevos curados aunque sube en 33 personas. Los curados son 2.302 a día de hoy. Suponen ya el 77 por ciento del total de positivos detectados.

El parte recoge solo 14 nuevos positivos tras varios días de preocupante repunte. Habrá que esperar a los partes de mañana y pasado para saber si este descenso se confirma o es solo fruto del llamado 'efecto fin de semana'.

Sin embargo, uno de los datos que más preocupan es el acumulado de nuevos casos en los últimos 7 y 14 días. La gráfica que encabeza este formación, elaborada con datos oficiales, explicita la preocupación existente en la sanidad granadina -como avanzó la SER la pasada semana- por el repunte detectado en las últimas dos semanas.

Atención primaria

La atención primaria de la provincia de Granada no está preparada a día de hoy para contener el avance del coronavirus como primera barrera, como exige el Ministerio de Sanidad. Lo reconocen así de claro sus profesionales. Mientras la Junta acusa al Gobierno de marginar a Granada por no haberla pasado a Fase 1, los centros de salud de la provincia no cuentan a día de hoy ni el material para realizar los análisis PCR ni siquiera con protocolos para poder llevar los test al laboratorio, según ha explicado a la SER el médico del centro de salud de Almanjáyar, en la ciudad de Granada, Miguel Melguizo.

La atención primaria está desconectada de la atención hospitalaria en la detección de positivos. El circuito de coordinación ya ha quedado establecido en el protocolo de normalización que han recibido los centros de salud pero por ahora este sistema no está activado. Ni siquiera han llegado los test PCR que la Consejería de Salud ha de distribuir entre la red de centros de atención primaria, que desde ahora deben convertirse en el primer cortafuegos de detección de la enfermedad, según Melguizo.

El protocolo de coordinación no está engrasado, no funciona por ahora. Lo único que conocen en los centros de salud es la información que ha hecho llegar Salud a cada centro, pero de momento no hay nada más, asegura el doctor y ratifican parte de sus colegas que han firmado un duro manifiesto contra los planes de desescalada remitidos por los distritos sanitarios de Granada y Granada-Metropolitano.

El doctor Melguizo, que ha cumplido 30 años en este centro de salud del norte de la capital que llegó a dirigir, ha explicado que deben ser ellos, médicos y enfermeras, quienes hagan de rastreadores de posibles contagios en caso de detectarse algún positivo. Sin embargo, por el momento esta herramienta crucial del sistema de contención de la enfermedad no está activo. Los centros de salud esperan esta semana más información y el material adecuado.

El doctor Miguel Melguizo, jiennense de nacimiento, es 'Hijo Adoptivo' de la provincia de Granada. Escucha la entrevista al comienzo de 'Hoy por Hoy Granada':

Reacciones

El PSOE de Granada ha pedido a la Junta un plan de desescalada eficaz en la atención primaria de la provincia. La parlamentaria socialista María José Sánchez asegura que la provincia sigue presentando niveles altos de incidencia de la pandemia por lo que se necesitan más recursos y un sistema de atención primaria fuerte. Por ello exige a la Junta información exacta del plan para potenciar la atención primaria.