Lorca conmemora el aniversario de los terremotos sumergida en otra crisis nueve años después

Lorca celebra el aniversario del terremoto de 2011, recordando una crisis dentro de otra. Ese es el sentimiento que traslada el alcalde, Diego José Mateos, que insta a que nueve años después quede cerrado cualquier aspecto relacionado con la reconstrucción de la ciudad.

¿Pero cómo está la ciudad del Sol nueve años después? ¿Qué queda por hacer?

En total, se han reconstruido en total 1388 viviendas de las 1.686 viviendas que resultaron afectadas, pero aún quedan casi trescientas por reconstruir, 298 viviendas que no se han reconstruido por diversas circunstancias: ya sea porque no era su vivienda habitual, por no disponer del dinero para la reconstrucción, o por problemas urbanísticos.

Además, hay 26 viviendas que no se han demolido, y algunos de los edificios que no se han reconstruido aún es porque no hay acuerdo entre los propietarios.

En el lado positivo, Mateos destaca la decisión del Gobierno de la Región de Murcia de dar por justificadas todas las ayudas concedidas para la reparación de viviendas de Lorca tras los terremotos de 2011, por lo que se cierra así un proceso burocrático que afectaba a más de 5.300 familias con problemas para acreditar documentalmente el uso que dieron a las subvenciones públicas y que desde el año 2017 corrían el riesgo de tener que devolverlas con intereses de demora.

Diego José Mateos, alcalde de Lorca, en los estudios de la SER en la ciudad del sol. Foto archivo / Cadena SER

Precisamente desde el PP destacan el esfuerzo por la recuperación de Lorca tras los terremotos y ratifica su compromiso inquebrantable para culminar todas las inversiones previstas por el Gobierno regional.

Desde la patronal Ceclor, Antonio García, destaca que la fuerza del empresariado consiguió remontar la difícil situación de hace nueve años. Algo que equipara a la situación actual provocada por el coronavirus. Cree que como ocurrió entonces, conseguiremos salir de ésta.

Uno de los edificios históricos de Lorca que comenzó hace unas semanas su reconstrucción es el Casino. Tuvieron que esperar casi nueve años para comenzar las obras, y en medio de la pandemia del coronavirus, hubo que parar. Ahora se han retomado, y a buen ritmo, según Rafael Ruiz, presidente del Casino, que ha pasado por Hoy por hoy.

En esta efemérides, la ciudad del sol está conmemorando este lunes en redes sociales y en los balcones este aniversario de los terremotos. La pandemia ha obligado a suspender los eventos previstos, aunque desde el ayuntamiento y varios colectivos de plataformas digitales han organizado eventos bajo el lema "Lorca, más fuertes" y la etiqueta #11M20.

Los organizadores proponen adornar balcones, ventanas y terrazas con los colores blanco y azul de la bandera de la ciudad, al igual que los locales comerciales y de hostelería que hayan reabierto sus puertas, en este primer día de la fase 1 de la desescalada.

Además invitan a los ciudadanos a poner música tradicional del folclore local y a subir a las redes sociales fotos o vídeos que incluyan mensajes de ánimo y estímulo a la ciudad.