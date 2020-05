A día de hoy todos los sectores industriales, comerciales, textil, alimentación, turismo y hostelería se encuentran en la pole position de la salida, a la espera del semáforo rojo.

Transporte no ha parado con los servicios esenciales, su trabajo ha sido importante. Agradecer a todos los conductores su trabajo y su esfuerzo diario, lamento que la hostelería no les haya podido acompañar en sus viajes.

Los sectores industriales, textiles y alimentación continúan a la espera de que la pandemia lo permita, las grandes fábricas y cadenas de alimentación y pequeño comercio deseando que se activen al 100%.

Pequeños comercios y los servicios de las zonas comerciales ya esta operativos, peluquerías, gestorías, abogados, etc. Y todos ellos con las medidas necesarias para poder proteger al cliente y sus trabajadores.

El turismo está cerrado, las agencias de viajes no recuperan la actividad y muchas de ellas piensan en como adaptar su producto de venta a un futuro cercano.

Si hablamos de los bares, cafeterías y restaurantes la cosa se complica. Actualmente se encuentra en pausa, están de vacaciones sin billete de vuelta.

En Palencia ha costado mucho esfuerzo de las asociaciones y hosteleros divididos, pero unidos por la situación, que los mandatarios diesen el visto bueno, como en el resto de España, a la exención del pago de la tasa de ocupación de vía publica para la instalación de las terrazas y otros tributos municipales.

La disposición de los mandatarios ha sido correcta, pero agónica en el plazo de ejecución, y eso a los hosteleros les ha creado una situación de ansiedad y olvido hacia el sector.

Todos los hostereros desearían abrir ya sus negocios y volver a la normalidad, pero no debemos olvidar que se trata de una enfermedad llamada covid19 y que aún no les permite abrir. Debemos ser pacientes, para no caer en un posible retroceso y que sea peor.

La hostelería deberá aprender del nuevo modelo de trabajo, con sus EPIS, con su certificación de Hostelería Segura, y así, recuperemos los bares, las cafeterías y restaurantes.

Una vez que lleguen "los encuentros en la segunda fase" se permitirá atender dentro del local y después una tercera fase, que no es la de Spielberg, será cuando la hostelería recuperará sus locales al 100% y comenzará una nueva hostelería.

Bares no, en estas condiciones la apertura en las primeras fases no sería rentable y los hosteleros no están convencidos de abrir así, se necesita un contacto para trabajar bien y dar buen servicio.

Bares sí, por supuesto, estamos deseando tomar un café, o unas cañas en las terrazas y en el local, o compartir esa mesa en un restaurante y recuperar conversaciones con los amigos y familiares con las video llamadas del covid19.

Mucho ánimo a todos los hosteleros, pronto volveremos con más fuerza.