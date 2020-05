Abren las primeras terrazas en Pamplona con el paso a la fase 1 de la desescalada

Algunos bares y cafeterías de Pamplona ya han abierto sus terrazas a la ciudadanía con el paso de la Comunidad foral a la fase 1 de la desescalada este mismo lunes. No obstante, muchos locales permanecen todavía cerrados y otros realizan tareas de preparación para su inminente apertura.

La plaza del Castillo de Pamplona va recuperando su ritmo. La imagen nada tiene que ver con lo que veníamos viendo días atrás. Durante la primera jornada de la fase 1 de la desescalada en la capital algunos bares ya han abierto sus terrazas. Son una minoría porque muchos otros locales todavía permanecen cerrados y otros se preparan para abrir.

Alrededor de cuatro bares en la plaza del Castillo son los que han decidido retomar su actividad, de los 12 que tiene esta plaza. Eso sí, la imagen de estas terrazas no es lo que conocíamos: al 50% de su capacidad, con holgadas distancias entre mesas, sin servilleteros, cartas ni ceniceros sobre las mesas.

Una camarera desinfecta la mesa de una terraza de la plaza del Castillo / Cadena SER

Aunque la mañana amenazaba lluvia, con temperaturas frescas y cielos cubiertos, el clima no ha sido un inconveniente para sentarse en estas terrazas del centro de Pamplona. Incluso se podía observar cómo la gente hacía fila para poder ocupar sitio, después de que los camareros desinfectasen las mesas y sillas cuando la clientela se levantaba. Sin embargo, en calles como Estafeta o San Nicolás no han tenido ni opción a abrir sus locales, por ser calles estrechas en las que no tienen terrazas habitualmente y ahora se ecuentran a la espera.

Además, pasadas las nueve de la mañana, varios clientes ocupaban dos mesas en la terraza de una cafetería en la plaza del Ayuntamiento, donde además un hotel ya había subido su persiana, tras levantarse las primeras restricciones del estado de alarma decretado frente al coronavirus.

Imagen de la calle Estafeta durante la primera jornada de la fase 1, con los bares todavía cerrados / Cadena SER

Asimismo, tienen permitida su apertura al público los comercios con superficie igual o inferior a 400 metros cuadrados y una limitación de aforo del 30 por ciento. En algunos locales del centro pamplonés, se veían labores de acondicionamiento para abrir al público, aunque la semana pasada hubo comercios que ya atendieron a ciudadanos con cita previa.

#Asínoabrimos

Esta es la iniciativa que ponen en marcha la hostelería de la localidad de Burlada, donde más de 40 establecimientos han decidido no abrir sus puertas. Demandan medidas y ayudas para poder retomar su actividad porque "las cuentas no salen", dice Maika Borda, del bar Black Rose, quien apunta que "ha sido duro tomar la decisión".

Piden ayudas económicas para poder pagar los gastos fijos. "Hemos estado dos meses cerrados, pagando gastos, ahora cuando abramos, ya solo por encender las máquinas frigoríficas, los gastos se multiplican por diez", asegura Borda. El colectivo de hostelería de Burlada está en permanente contacto con el Ayuntamiento de Burlada, que todavía estudia cómo poder facilitar el regreso de los bares.