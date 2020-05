La demanda de ayuda a Cruz Roja crece un 30 por ciento desde el estado de alarma

El programa 'Cruz Roja Responde' ha realizado 255.253 intervenciones y ha conseguido llegar a casi 160.000 personas desde que comenzara la crisis del coronavirus, en ámbitos como la salud, el empleo o la educación, pero sobre todo en el ámbito de lo social. Un 30 por ciento de estas personas no se encontraban previamente en situación de vulnerabilidad y no formaban parte de ningún programa de la organización.

Estos son algunos de los datos que la presidenta de Cruz Roja Española en Andalucía, María del Mar Pageo, ha dado en rueda de prensa telamática sobre el balance del plan especial 'Cruz Roja Responde' puesto en marcha hace dos meses para hacer frente a las consecuencias de la emergencia del Covid-19 con una intervención integral para toda la sociedad, especialmente con las personas más vulnerables.

Así, Pageo ha destacado que "nos encontramos ante una emergencia inusual que ha obligado a Cruz Roja a adaptarse y replantear nuestra actividad", y ha añadido que la rapidez de los equipos "ha sido imprescindible para crear esta nueva respuesta, pero "sin abandonar" los proyectos esenciales que "siguen funcionando y multiplicando dichas respuesta". Y ha añadido que gracias a la experiencia de la organización hace dos meses lanzaron 'Cruz Roja Responde', que ha supuesto "una movilización asombrosa de nuestros equipos".

Pageo ha destacado que a nivel nacional se han llevado a cabo casi dos millones de intervenciones y se ha llegado de modo directo a 1,1 millón de personas, unos datos que en Andalucía se traducen en 255.253 intervenciones y 159.920 personas atendidas en ámbitos como salud, socorro, medioambiente, educación, empleo e inclusión social.

Se trata de personas que "ya se encontraban en situación de exclusión social, con un respuesta inmediata y urgente", ha señalado la presidenta de Cruz Roja. Pero ha indicado que a lo largo de estos dos meses "hemos detectado que esta emergencia social también ha afectado a otras personas que no estaban en situación de vulnerabilidad, de modo que un 30% no formaban parte de nuestros programas antes o no habían recurrido a Cruz Roja en días o semanas anteriores a la pandemia".

Asimismo, Pageo ha subrayado que en estos dos meses los voluntarios de la organización han realizado 73.521 prestaciones a través de 'Cruz Roja Responde', con 11.807 ayudas económicas, 897 entregas de juguetes, 994 de material didáctico/educativo, 49.939 kits de alimentos y meriendas infantiles, 364 productos sanitarios, 7.800 productos de higiene y limpieza de hogar, 1.000 tablets y acceso a internet para 720 familias.

Además, ha resaltado que en Cruz Roja "hemos seguido al lado de quienes se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad y extrema exclusión, que se ha visto agravada por las circunstancias actuales, como los asentamientos", y ha agregado que también, aparte de las entregas antes mencionadas, se han hecho otras actividades para la atención a personas sin hogar, con "100 plazas gestionadas en albergues provisionales para estas personas en situación de calle" y "3.208 personas atendidas en centros de día".

Pageo ha apuntado que también se han hecho 141.000 acciones de información y seguimiento, casi todas a través de llamadas, y principalmente a personas mayores, 48.000 en total, "con el objetivo que el confinamiento no se convierta en un aislamiento social", y se han realizado 50.000 llamadas a socios mayores de 65 años.

También 4.000 sesiones de refuerzo escolar a través de videollamadas, 7.766? acciones de información y orientación sobre empleabilidad, 6.047 personas han sido formadas sobre Covid-19, 5.627 voluntarios y personal laboral formadas en prevención y uso de EPI y se ha hecho un refuerzo del sistema público de emergencias 112.

"Hemos recibido un grandísimo apoyo por parte de la sociedad, que ha sido solidaria y ha respaldado nuestro proyecto, y ellos ha permitido desarrollarlo en toda su amplitud", ha manifestado la presidenta de Cruz Roja, que cuenta en Andalucía con 150.000 socios y más de 36.000 voluntarios. Además, ha asegurado que "están trabajando para dar continuidad a este plan", porque "nuestros expertos nos dicen que la recuperación de esta crisis será larga y también sabemos que requerirá de un intervención integral".

Por último, sobre el principal reto de Cruz Roja en Andalucía, Pageo ha destacado que "mantener la capacidad de respuesta" porque "las demandas son inmensas" y "esto requiere de la solidaridad de la sociedad y el respaldo de las administraciones y el Gobierno". Y ha añadido que la situación es difícil en toda Andalucía, porque "todas las provincias tienen zonas de más y menos dificultad".