Aprobados los presupuestos 2020 del Ayuntamiento de Tarancón con una subida del 8%

Aprobados los presupuestos 2020 del Ayuntamiento de Tarancón.

El consistorio ha celebrado esta mañana una sesión plenaria extraordinaria telemática cuyo punto principal ha sido la aprobación de los presupuestos municipales.

Después de 7 años con las cuentas prorrogadas, se ha hecho efectiva la aprobación de unos presupuestos que comprenden un aumento del 8% respecto al último presupuesto aprobado en el año 2013. Así, el presupuesto pasa de 15.630.713 euros (2013) a 16.875.540 euros (2020), lo que supone un aumento en 1.244.826 euros más.

El alcalde, Jose Manuel López Carrizo, ha asegurado en Radio Tarancón Cadena SER que "es un presupuesto vivo dadas las circunstancias del Covid-19 por lo que se harán todas las modificaciones presupuestarias necesarias en los próximos meses dependiendo de las necesidades para atender al conjunto de la población que está sufriendo las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de este virus”. Además, el primer edil ha lamentado tener que aprobar estas cuentas "en unas circunstancias diferentes pues nos encontramos en plena pandemia”.

Subida de salarios

Además, en el pleno de hoy también se ha aprobado la subida de las retribuciones de alcalde y concejales, tal y como el equipo de gobierno anunció en campaña. Así, López Carrizo ha asegurado que desde el principio ha defendido unos salarios dignos y una subida acorde a los municipios de la dimensión de Tarancón, dado que algunos concejales han estado realizando una jornada cuádruple de acuerdo a su catalogación." No es una cifra caprichosa, no se va a hacer con carácter retroactivo, sabemos que nos ha tocado aprobarlos en el momento más inoportuno, pero hay que aprobar los presupuestos para conocer la cuantía que se podrá destinar a la oficina del Covid-19, además no se va a hacer uso ni del 50% de la subida de salarios, de momento, hasta una vez este pasado todo estos tramites por la pandemia", ha puntualizado López Carrizo.

Así, las retribuciones quedarían del siguiente modo: El alcalde pasaría de cobrar 43.680 euros anuales a 50.900 euros; los concejales liberados de 27.500 euros a 37.500 euros; el concejal liberado a tiempo parcial pasaría de percibir 13.755 euros anuales a 18.750 euros; y el sueldo del personal de confianza de 23.500 a 32.500 euros.

Este ha sido uno de los puntos más criticados por parte de la oposición. Desde el Partido Popular, Jose Manuel Salas, ha lamentado esta subida asegurando ser "grotesca y vergonzosa teniendo en cuenta la situación económica por la que se esta pasando actualmente". Algo con lo que ha coincidido David Borja de VOX Tarancón apuntando que " era algo de esperar ya que lo anunciaron en campaña", pero no cree que sea necesaria una necesaria una subida salarial en el Ayuntamiento de Tarancón.

Empleo e inversiones

López Carrizo ha recalcado que este presupuesto tiene como objetivo que el consistorio taranconero tenga las inversiones y la generación de empleo como seña de identidad. “Vamos a fomentar el consumo local ayudando en la promoción de nuestro comercio local y haciendo de esta comarca y de Tarancón un centro comercial y de negocio para que la actividad que se genere repercuta a favor de esta ciudad y su comarca”, ha señalado.

Asimismo, ha recordado que “el Ayuntamiento de Tarancón ha realizado un esfuerzo, como no puede ser de otra forma, mantenido todos los contratos y salarios durante la situación provocada por el COVID-19 incluidos los de los monitores de la Escuela de Música, de la Piscina Municipal o las Escuelas Deportivas a pesar de no generar tasas de estas actividades durante los meses de abrir y mayo, pero cumpliendo lo prometido que era no eliminar ningún contrato laboral”.

Fomento de la autonomía personal

López Carrizo ha insistido en la parte destinada a Servicios Sociales pues este presupuesto permite mantener 21 puestos de auxiliares de ayuda a domicilio o el servicio de comidas puesto en marcha por el Ayuntamiento de Tarancón y que en la actualidad beneficia a un importante número de mayores algo para lo que ha añadido que “será un servicio que no tendríamos ningún problema en ampliar”

Deuda 0

El primer edil ha explicado que el esfuerzo realizado en los últimos años por el conjunto de la sociedad se ha visto reflejado en el pago de la deuda que el ayuntamiento tenía en 2015 y que a día de hoy esta liquidada.

“Podemos decir alto y claro que las cuentas están saneadas y eso nos va a permitir acometer las ayudas y aportaciones a las familias más vulnerables, autónomos y Pymes necesarios para salir cuanto antes de esta pandemia”.

Además, ha abogado porque el Ministerio de Hacienda permita a los consistorios usar el superávit que han generado para la puesta en marcha de más medidas que ayuden a paliar los efectos de esta crisis.

Escucha aquí la entrevista con el alcalde de Tarancón y los portavoces de PP Y VOX, a excepción de Calorina Rey de Izquierda Unida que no ha estado presente en la sesión plenaria: