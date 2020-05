La oposición opina que tanto Ximo Puig como Pedro Sánchez están mintiendo a los valencianos

La síndica del PP en Les Corts Valencianes, Isabel Bonig, ha pedido la comparecencia urgente en esta Cámara del president de la Generalitat, Ximo Puig, para que dé explicaciones sobre que la Comunitat no haya pasado en su conjunto a la fase 1 porque, a su juicio, "alguien miente".

Bonig ha asegurado que Puig "es el responsable de no haber hecho más pruebas", pues, según Bonig, "sabía que este era un criterio para pasar de fase" y por ello, ha dicho, "tiene que dar explicaciones”.A su juicio, "alguien miente, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o Ximo Puig", aunque ha considerado que quien generó "expectativas de que este lunes se pasaba de fase es Puig".

Asimismo, ha explicado que el president envió a los síndicos de Les Corts "la guía de criterios que le había pasado el Estado para pasar de fase y, precisamente, la realización de test PCR era uno de los aspectos a seguir".

Según Bonig, "el Gobierno valenciano sabía que los tests estaban en los criterios para pasar de la fase 0 a la fase 1. Alguien miente. No es verdad que hayan cambiado las reglas. Sabían que los PCR era un criterio determinante, como lo es también para pedir dinero", ha asegurado.

La presidenta del PP ha indicado que de los datos de Puig "queda demostrado que al 60 % de los sintomáticos no se les ha hecho test, y que el 83 % de los valencianos en contacto con algún contagiado no ha tenido ningún seguimiento", y ha preguntado que "si podían haber hecho más test, ¿por qué no los han hecho?".

Bonig afirma que Puig no puede acusar a Sánchez de mentir y no hacer nada, le insta a utilizar el Congreso a los diputados del PSPV y a Joan Baldovi de Compromis y defender los intereses de la Comunitat acudiendo incluso a los tribunales.

por su parte Toni Cantó de Ciudadanos lamenta el cruce de acusaciones entre los dos gobiernos el autonómico y el central a los que acusa de mentir y recuerda que Ciudadanos lleva un mes pidiendole a Puig que haga test masivos, que son fundamentales para luchar contra la crisis, teme que detrás de la decisión del gobierno central este el criterio político pero también denuncia la mala gestion de Puig y les pide responsabilidades porque sus engaños están costando mucho a la Comunitat tanto sanitaria como economicamente. Según Cantó son muchos los empresarios y autonomocs que han invertido dinero en preparar sus negocios para poder abrir y ahora tendrán que esperar como mínimo una semana más.

Ana Vega de VOX afirma que es fundamental que se aclare quien no esta diciendo la verdad a los ciudadanos y afirma que el consell está en manos de incompetentes y patanes como la consellera de Sanidad a la que en reiteradas ocasiones le ha pedido que dimita.

Los socios del consell

Entre los socios del "botànic" Fran Ferri de Compromís afirma que es el ministerio el que debe dar explicaciones, y aclarar como pedirá Baldoví en el congreso porque no vale para el reparto de los fondos y si para dejar a gran parte de la Comunitat en la fase cero.

Naiara Davó la síndica de Unides Podem afirma que el gobierno valenciano ha sido pionero en la adopción de medidas para gestionar la crisis y que seguirá haciéndolo porque lo prioritario es la salud de los ciudadanos. Davó insiste en que esto no debe ser una competición entre autonomías para ver quien pasa de fase sino que el cuidado de la salud es lo fundamental.

Joan Baldoví pedirá explicaciones en el Congreso

El diputado de Compromís en el Congreso Joan Baldoví en declaraciones a la SER afirma que es necesario que el Gobierno de Esaña aclare los criterios que han justificado que no toda la Comunitat pase a la fase uno, porque se esta poniendo en duda la palabra del President Puig y de los responsables sanitarios.

Baldoví afirma que no cree que ese enviara mal la documentación al gobierno y se fía de las declaraciones de Puig afirmando que el viernes se introdujeron nuevos criterios, cuando fue el miércoles cuando la Comunitat envió sus datos, por eso insta al Ministerio de Sanidad a actuar con total transparencia.

El diputado afirma que no pone en duda las razones del ministerio para que la mayor parte de la Comunitat se haya quedado en la fase cero, pero es necesario que explique que es lo que estamos haciendo mal, entre otras cosas para poder corregirlo, ya que la salud y la seguridad de las personas es lo mas importante.