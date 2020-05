Los gijoneses llenan las terrazas desde las primeras horas de la fase 1

La hostelería de Gijón empieza a recuperar el pulso tras dos meses de parón casi total, salvo en los servicios de comida a domicilio o para llevar. El paso de Asturias a la fase 1 ha permitido la apertura, este lunes, de las terrazas. Y las ganas de disfrutar de ellas por parte de los gijoneses unido a la agradable meteorología sirvieron para ocupar, prácticamente al cien por cien, las mesas de los locales céntricos de la ciudad. La peculiaridad de la situación y los estrictos protocolos de higiene no quitaron las ganas a los cientos de clientes que optaron por tomarse un café o una caña en las terrazas de la ciudad.

El movimiento era constante, por ejemplo, en la emblemática terraza del Café Dindurra, en el paseo de Begoña. La posibilidad de ocupar una mayor superficie del paseo permitió mantener el número de mesas, ocupadas permanentemente por los usuarios. Todo bajo estrictas medidas de seguridad. El protocolo ya no es el mismo que antes del COVID-19: la gente no ocupaba las contadas mesas que iban quedando vacías, sino que esperaban pacientemente a que los camareros (pertrechados con mascarillas y guantes) les ubicaran, previa desinfección de la mesa. En los dos extremos de la terraza se ubicaban dos carritos reconvertidos de barras móviles a contenedores de productos de limpieza: desinfectantes, papel y gel hidroalcohólico para los clientes. No hay cartas, ni servilleteros, ni palilleros y se recomienda el pago con tarjeta para evitar el contacto.

El Grupo Gavia fue uno de los que optó por abrir ya este lunes sus locales con terraza. Mientras en Dindurra ya se acumulaban los clientes, en MamaGuaja montaban la propia ganando terreno bajo los soportales de Marqués de San Esteban, gracias al permiso municipal para ampliar el espacio para terrazas. Ocean, Bellavista, Ambigú y el Gepetto de San Bernardo también abrían hoy sus zonas abiertas. Por toda la ciudad se veían mesas de nuevo operativas: desde las grandes a algún local con solo un par de mesas y una pequeña barra exterior.

Pero no todos los hosteleros han apurado los plazos. Otros han preferido esperar (teniendo en cuenta también el mal pronóstico meteorológico para los próximos días) y aprovecharon el lunes para rematar los preparativos. Fue el caso de los locales de hostelería de El Molinón o los del empresario Álex López, que optó por abrir el lunes solamente el kiosko de El Cafetón en la plazuela de San Miguel, pero solo en la modalidad de recogida por parte de los clientes. Progresivamente, y si todo va bien en cuanto al control de la epidemia, las calles gijonesas irán recuperando la vida social a través de las terrazas. Y si el tiempo de los próximos días no lo impide.

Las iglesias, abiertas y con medidas de seguridad

12:30. Misa en Los Carmelitas. La primera después del confinamiento. Lo primero que llama la atención desde fuera es que las puertas del templo están abiertas de par en par durante la ceremonia. Dentro, una cincuentena de fieles se reparten por el espacio. No hay indicaciones, pero todo el mundo sabe lo que debe hacer: cada persona se sienta en uno de los extremos del banco. El distanciamiento entre fieles supera los mínimos establecidos. A la entrada de la iglesia y en los laterales, botes de gel hidroalcohólico y guantes. En el momento de la comunión, el sacerdote no pronuncia palabra alguna.

Misa en Los Carmelitas / SER Gijón

La eucaristía es breve. A la una, los fieles abandonan ordenadamente la parroquia de Nuestra Señora de Begoña. Las puertas de la iglesia se vuelven a cerrar a cal y canto. Los lugares de culto también han entrado en la Fase 1 cumpliendo con todos los requisitos de seguridad.