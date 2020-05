José de la Rosa recuerda a su padre, un "auténtico amarillo"

Carta de José de la Rosa a su padre fallecido

EN LA MEMORIA DE JOSÉ DE LA ROSA NARANJO

El seis de mayo de 2020 fue la fecha elegida por ti; tú marcaste con tu batuta la forma de dirigir, como bien sabias hacer. Todos te escuchábamos atentamente: te dirigiste a nosotros para, una vez más en la vida, poner pausa y tranquilidad. Tranquilos, que la voy a pelear, nos dijiste.

Con esas palabras dabas ilusión a los tuyos. Una vez más hiciste lo que tú sabias, llegar al resto de personas, con ese “don” que tenias para llegar a la gente y marcar huella. Esa huella del cariño y del buen humor.

Yo me pregunto: ¿a quién no dejarías marcado con tu forma de ser? Eres esa clase de persona en la que un hijo se quiere parecer y con el tiempo ser como él.

Es verdad que después de meses duros, no considero que perdieras esa batalla, la que solo en la que gladiadores como tú tienen la oportunidad de participar para marcar tu nombre a fuego. Hoy tienes que sentirte orgullo y seguro que donde estés has podido comprobar cuanta gente te apreciaba y te quería. Yo lo estoy, pero aún más de lo que ya lo estaba.

Es de admirar lo que has conseguido con tu modo de vida. Siempre dando, sin pedir nada a cambio. ¡Ese eras tu! Con tu humildad abrías las puertas. Eres auténtico y difícil de igualar.

A nivel deportivo, en cada equipo que has estado solo has dejado amigos, muchos amigos. Tu amor por el fútbol no tenía limites, hasta que tu cuerpo aguantó. Supiste dar un paso a un lado, dejando pasar a nuevas generaciones. Te encantaba dar consejos y ayudar. A nivel familiar solo puedo admirarte y darte las gracias por hacer de mí la persona que soy. Conseguiste hacer una buena labor como padre, como esposo, como abuelo, como amigo.

Nunca me olvidaré de tus charlas: “Tienes que sembrar: tú siembra y siembra, que ya tendrás tiempo de recoger”. Efectivamente, que razón tenías. Es increíble todo el cariño que has recibido. No podría explicártelo con palabras.

Hasta el final me distes una nueva clase practica. Ser valiente y luchar. Has sabido rodearte de buena gente, como a ti te gustaba.

Papá, estoy orgullo de ti. Ese lugar donde estés ya tiene a su nuevo ‘Galáctico’.

Antes de irte dejaste la alineación preparada para tu partido: Tus nietitos, esos adorables trillizos, seguirán creciendo y nombrando a su ‘Abuelito Pepe’. Cuidarán de que no se olvide tu recuerdo. Te quieren Martina, Thiago y Theo. Tu ricitos de oros, esa niña que nos da alegría y que tu adorabas “Irene” correrá por la banda recordándote como su tito-abuelo le quiere con locura. Como tu lo llamabas, ‘Moreno “Daniel”’ seguirá creciendo y cuando vea esos partidos de la U.D estará orgulloso de que su tío era un auténtico amarillo.

GRACIAS DE CORAZÓN A CADA UNO DE USTEDES QUE HA MOSTRADO CARIÑOS A MI PADRE

Orgulloso de tenerte como padre: te quiero, viejito De la Rosa