El Talavera y Fran Alcoy separan sus caminos

Fran Alcoy no seguirá en el Talavera la próxima temporada tras seis temporadas consecutivas sentado en el banquillo del conjunto blanquiazul.

Alcoy esperó a que la RFEF hiciera oficial el pasado viernes la permanencia del CF Talavera en 2ª"B" para comunicar al presidente José Antonio Dorado, que su etapa en el Talavera había llegado a su final.

Fran Alcoy es el segundo entrenador del fútbol nacional, tras Simenone, con más temporadas consecutivas sentado en un mismo banquillo. El técnico valenciano ha dirigido 243 partidos de competición oficial al CF Talavera con el que consiguió dos títulos de liga en 3ª división, dos ascensos a 2ª"B" y un descenso de categoría en la temporada 2015/16.

Carta de despedida de Fran Alcoy:

Han sido seis años increíbles, pero ha llegado el momento de deciros adiós. Nunca me hubiera imaginado cuando llegué un día de julio de 2014 que mi estancia en Talavera iba a ser tan larga y ahora que estoy escribiendo esta carta de despedida me cuesta hacerme a la idea de que la próxima campaña ya no estaré en el banquillo de este Club que tanto me ha dado.

Durante seis temporadas he trabajado en un club tan familiar en muchas cosas, como grande en otras y tanto mi familia como yo nos hemos sentido parte de una ciudad y de una sociedad maravillosa que en su momento nos acogió y con el paso del tiempo nos hizo suyos, Talavera. Por todo ello, y ahora que es el momento de la despedida, sólo puedo daros las GRACIAS.

A ti, PRESI, y a toda la junta directiva, por haberme dado la oportunidad de entrenar durante seis temporadas a este maravilloso equipo y por confiar en mí en todo momento.

A ti, Federico, por haberte dejado la piel día y noche por el club y haber estado siempre a mi lado.

A ti, Roberto, que siempre has permanecido en el anonimato, pero que sin tu presencia todo habría sido más difícil.

A vosotros, los componentes y ayudantes de mis distintos cuerpos técnicos, por trabajar tan profesionalmente a mi lado y por aguantarme.

A vosotros, los entrenadores y componentes del fútbol base, por estar siempre predispuestos a colaborar con el primer equipo.

A vosotros, los medios de comunicación, por el respeto que siempre habéis mostrado hacia mí, tanto a nivel profesional como personal.

A vosotros, patrocinadores y colaboradores del Club, por aportar vuestro granito de arena para que los proyectos hayan podido salir adelante.

A vosotros, miembros de las distintas corporaciones municipales, por el apoyo ofrecido durante este tiempo.

Pero sobre todo y por encima de todo, a dos pilares fundamentales de mi paso por el Club. A vosotros, aficionados, por el cariño que me habéis demostrado y por el apoyo que siempre le habéis dado al equipo. Y a vosotros, jugadores. Gracias a todos, a los que se han ido y a los que están, a los que creen que han sido más importantes y a los que creen que lo han sido menos, a los que más han jugado y a los que menos, a los más expertos y a los más jóvenes. En definitiva, a todos porque habéis sido igual de importantes y sin vosotros nada de esto habría sido posible.

Ha sido un orgullo y un honor entrenar al C.F. Talavera.

Con vuestro cariño habéis conseguido que me sienta como en casa. Siempre os llevaré en mi corazón. Aquí he madurado como entrenador, he crecido como persona, he aprendido a ganar y a perder, he reído y llorado junto a todos vosotros...

Por último, no quiero pasar por alto que esta despedida llega en unos momentos muy difíciles para toda la sociedad por la durísima situación que estamos viviendo. Es tiempo de reflexionar como seres humanos y de entender que en la vida no hace falta tanto como muchos de nosotros creemos. Por eso, quiero enviar ánimo y fuerza para todos los afectados por este virus, sobre todo para aquellos que hayan tenido la desgracia de perder a algún ser cercano.

MIL MILLONES DE GRACIAS

Fran Alcoy