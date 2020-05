Empresa y sindicatos acuerdan en Michelin un nuevo ERTE por la pandemia

La plantilla de Michelin se someterá a un nuevo ERTE como consecuencia de la crisis del coronavirus que se extenderá hasta el próximo 15 de septiembre. Así lo han acordado hoy empresa y sindicatos, con el objetivo de proteger el empleo, dado el riesgo de destrucción de puestos de trabajo que provoca la bajada de la producción como consecuencia de la pandemia. Este nuevo expediente de regulación temporal de empleo se justifica en los “acentuados descensos de las ventas de neumáticos provocados por el impacto de las restricciones de la movilidad y por la paralización de la actividad económica mundial.”

El ERTE podrá comenzar a aplicarse el próximo lunes 18 de mayo en a las cuatro factorías de Michelin en España, (Aranda de Duero, Lasarte, Valladolid y Vitoria) y a partir del 1 de junio en el Centro de experiencias de Almería, el Centro Comercial de Tres Cantos, el Centro de distribución de Illescas en Toledo y las oficinas generales de Valladolid. La fecha de finalización será en todos los casos el 15 de septiembre, y en un máximo de 70 días naturales para cada persona que compone la plantilla.

La empresa garantiza unas percepciones complementarias a las prestaciones del SEPE de un 80% del salario bruto individual, así como que el ERTE no afectará al devengo de las vacaciones anuales y de la paga extra de verano, aunque sí proporcionalmente a las pagas extras si la medida se aplicara a partir del 1 de julio. Se excluye del ERTE al personal en situación de jubilación parcial vinculado a contrato relevo y al personal que no tenga derecho a prestación si no se prorroga la normativa que protege estas situaciones más allá del 30 de junio.

El acuerdo contempla que una Comisión de seguimiento paritaria en cada centro de trabajo controle la aplicación del ERTE. También se expresa el compromiso de preservar al máximo los contratos y el empleo de las empresas subcontratadas.

CCOO considera que las condiciones negociadas para aplicar esta medida permitirán mantener todo el empleo hasta el final de la crisis e impedirá posibles pretensiones de la empresa de aprovechar la circunstancia para ajustar la plantilla al nivel de producción actual. “Una de las partes importantes de este acuerdo es la salvaguarda del empleo: las condiciones no sólo del empleo existente, sino la renovación también de los contratos temporales”, explica José Ignacio Léniz, representante de este sindicato en el Comité de Empresa. “Para CCOO el objetivo de este ERTE es aplicar una medida, que está sirviendo para salvar cientos de miles de puestos de trabajo en estos dos meses de paralización de la economía, con la intención de que se permita llegar al final de la crisis sanitaria sin que se vea afectado el actual nivel de empleo y que se amortigüe el impacto del descenso productivo sobre las condiciones salariales de las plantillas”, añade.

Este sindicato indica que el acuerdo reconoce el respeto y compromiso con todas las obligaciones adquiridas en el Convenio Colectivo en vigor, incluido el mantenimiento y renovación del empleo.