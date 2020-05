El PSOE C-LM recalca la importancia de alcanzar un pacto pero critica que PP actúe como "oyente" sin aportar

El presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha recalcado este martes la importancia de alcanzar un pacto entre partidos y el Gobierno regional por la reconstrucción económica y social de la región tras la crisis del coronavirus, pero ha criticado que, una vez que se han celebrado las primeras reuniones, el PP ha actuado como "oyente" sin aportar "nada".

"La pandemia está siendo muy dura y dura va a ser la reincorporación a la vida cotidiana, son muchos los ciudadanos y ciudadanas que van a estar necesitando el apoyo y la ayuda de las administraciones, el apoyo y la ayuda de quienes tenemos responsabilidades políticas porque los ciudadanos así lo han exigido", ha expuesto Mora.

En un comunicado, el parlamentario socialista ha abogado por "estar todos a una, todas las organizaciones políticas", y en ello "no caben divisiones, no caben discrepancias ni siquiera en lo fundamental que es el apoyo a la ciudadanía".

En este sentido, ha recordado que hace más de un mes, el Gobierno regional trasladó a las formaciones políticas un documento para que "fuesen aportando medidas, aportando propuestas" al mismo. Sin embargo, mientras que, al igual que el PSOE, "Ciudadanos sí ha contestado y ha respondido y ha aportado en dos ocasiones documentos serios para lo que debe ser un pacto, el Partido Popular sigue mareando la perdiz".

"No creemos que sea seria esa actitud, la ciudadanía exige al Gobierno y al principal partido de la oposición que, realmente, aporte soluciones de futuro y no están aportando nada. Esto no es serio, no es serio que una organización política que se pretende de Gobierno tenga este tipo de planteamientos", ha opinado.

El socialista ha apuntado que este lunes comenzaron las reuniones sectoriales de los partidos con el Gobierno de Castilla-La Mancha, pero "el PP fue de oyente, no aportó absolutamente nada".

Ante esta circunstancia, se ha preguntado si "esa es la respuesta que hay que dar a los ciudadanos" y, frente a esta actitud, ha recalcado que el Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja diariamente desde el inicio de la crisis "por dar soluciones, conectándose y hablando con todo tipo de colectivos sociales, empresarios, hosteleros, agricultores, ganaderos, gente del campo".

Por otra parte, Mora ha afirmado que "está quedando muy claro por parte de quienes de esto saben, los científicos, de los epidemiólogos, que la situación que ha sufrido y todavía sufre Castilla-La Mancha es muy similar a la que sufre Castilla y León" por su conexión con la Comunidad de Madrid.

A su juicio, "el virus no tiene ideologías, el virus no tiene fronteras y es realmente lamentable que haya organizaciones políticas que se alíen con el virus". "Pretendiendo ¿ganar qué?", se ha preguntado, respondiendo que quizá "ganar unas elecciones" aunque no hay elecciones y recordando que "antes que las elecciones está el interés de los ciudadanos".

