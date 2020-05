Puesta a punto para la venta de vehículos de ocasión en tiempos de COVID-19

Raúl Norambuena lleva cinco años dirigiendo su negocio de venta de vehículos de ocasión. Como muchas empresas, Rc9 Autos también se vio obligado a bajar la persiana cuando comenzó la crisis del coronavirus, pero ganas e ilusión no le faltan para volver a abrir. “Las ventas han caído en torno al 95% y con los gastos del mantenimiento no está siendo fácil pero no queda otra y hay que confiar en que todo saldrá bien”, cuenta.

A Raúl le preocupa que la gente sea reacia a comprar un vehículo después de la pandemia, pero asegura que apostar por un coche de ocasión es una buena decisión. En su tienda de Hermanos Bou, 233-A y en la exposición que tiene en el centro comercial La Salera, en la capital de la Plana, hay una muestra de los coches que tiene, pero en su página web se puede ojear la gama de vehículos que van desde los 3.000 a los 12.000 euros. ¿Las ventajas? Una es que todos los vehículos tienen una garantía de un año y no obliga a financiarlos. “Los vehículos de segunda mano siempre se han vendido y en estas circunstancias creo que va a venir muy bien para la gente que lo necesite para desplazarse”, afirma Norambuena.

Este pequeño empresario castellonense lleva toda la semana preparándose para la reapertura cuando den las órdenes desde el Gobierno central. El COVID-19 está obligando a cumplir con unas medidas de limpieza óptimas, por lo que ya tiene una máquina de ozono para desinfectar todos los vehículos. También tiene las mascarillas que serán parte de su uniforme de trabajo y guantes y gel hidroalcohólico para los clientes que se acerquen a la tienda. “Nos tenemos que adaptar, así que vamos a prestar servicio a domicilio, tanto para la entrega del vehículo como para que los clientes puedan ver el que les guste”, explica el propietario. Uno de los inconvenientes a la hora de comprar es que el vehículo no tenga la ITV pasada, pero Raúl Norambuena explica que no hay ningún problema porque lo especifican por escrito en el contrato, por lo que dan tranquilidad a los clientes hasta que se permita, de nuevo, pasar la inspección de vehículos que por ahora está paralizada.