Vila-real pone en marcha la oficina de dinamización de la hostelería para la nueva normalidad

El Ayuntamiento de Vila-real pondrá en funcionamiento esta semana la nueva oficina de dinamización de la hostelería para la nueva normalidad, un departamento técnico específico que, como ya anunció el alcalde, José Benlloch, la pasada semana, tendrá como principales funciones la inspección de las terrazas que se acojan a la posibilidad de ampliación así como “dar una respuesta ágil a las nuevas realidades que se produzcan en el sector de la hostelería y la restauración a partir del momento en que se avance en las diferentes fases de la desescalada y durante la nueva normalidad”, ha detallado el alcalde. Benlloch ha subrayado que las acciones que el equipo de gobierno está adoptando en materia económica persiguen “evitar que los negocios de Vila-real bajen la persiana a causa de la crisis sanitaria que estamos viviendo”.

La creación de esta oficina de dinamización, que se enmarca en el Plan para el renacimiento de Vila-real, será inmediata y contará con dos técnicos, un arquitecto técnico y un ingeniero, que se incorporarán con carácter urgente. Este departamento permitirá gestionar con agilidad una de las principales medidas de apoyo al sector de la hostelería y restauración que ha adoptado el equipo de gobierno como es la autorización para duplicar la capacidad de las terrazas a partir del momento en que se acceda a la fase 1 de desescalada cuando los establecimientos podrán abrir estos espacios pero sólo al 50% de ocupación de su actual capacidad. Para ayudar a los empresarios a poder abrir con una mínima rentabilidad, el alcalde firmó el pasado viernes una resolución de Alcaldía de “suspensión parcial y temporal de la ordenanza de terrazas en la vía pública de establecimientos de restauración”. Al mismo tiempo, el propio decreto “autoriza a todos los establecimientos que cuentan con terraza a que puedan duplicar la capacidad presentando una solicitud y una documentación específica, con planos y una explicación de cómo se llevará a cabo dicha ampliación”, que deberá cumplir requisitos de seguridad, accesibilidad, no vulneración de derechos de terceros, etc. La resolución de Alcaldía establece que una vez presentada la solicitud, se autoriza automáticamente al establecimiento a duplicar la capacidad de la terraza, aunque “para garantizar los derechos de terceros y atajar posibles discrepancias, el Ayuntamiento se reserva todos los derechos de inspección y de modificación o revocación de dicha autorización sin indemnización al titular”. Esta inspección se realizará por parte de la oficina de dinamización que se activará en esta semana.

Asimismo, el alcalde ha anunciado que este viernes se celebrará un pleno extraordinario cuyo asunto principal será la supresión de las tasas y derogación de las ordenanzas fiscales por ocupación de vía pública de terrazas, mercados y quioscos con carácter retroactivo desde el 14 de marzo, otra de las medidas para la reactivación del sector comercial y hostelero de la ciudad. Benlloch ha explicado que “estamos tramitando esta derogación con urgencia porque cuanto antes se apruebe, antes se podrá devolver las tasas desde el 14 de marzo y ya no se girará ningún recibo más”. Una vez aprobado por el pleno, será necesario publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y someterlo a exposición pública durante 15 días. Si tras este periodo no se presentan alegaciones, se someterá de nuevo a la aprobación definitiva del pleno. Con todo, el alcalde asegura que la tramitación se está realizando para que a partir de la próxima semana ya no se gire ningún cobro.

Finalmente, con el objetivo de explicar todas estas medidas y escuchar las propuestas del sector, el concejal de Economía, Xus Madrigal, y el edil de Territorio, Emilio M. Obiol, convocarán este jueves una mesa de trabajo con representantes del sector de hostelería y gastronomía de la ciudad.