Las ventas de fritas y esmaltes caen un 40 por ciento en el mes de abril

La Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC) ha emitido esta tarde un nuevo comunicado relativo a la situación del sector con respecto a la pandemia de Coronavirus y las medidas tomadas por el Gobierno en el Estado de Alarma. Tras el aviso inesperado el pasado viernes de que nuestra zona no pasaba a la fase uno del desconfinamiento, desde ANFFECC “apoyamos la queja elevada desde Generalitat al Gobierno central, y esperamos que la Comunitat Valenciana en su conjunto pueda cambiar de fase lo antes posible”. Estiman que es imprescindible tomar “las medidas que sean necesarias para mantener la salud y la seguridad, pero es importante avanzar e ir reactivando la actividad de todos los sectores para que el impacto en la economía sea el menor posible”.

En este sentido, en el sector de fritas y esmaltes ya lo está notando. Si a principios de mes ya alertaron de la caída de la demanda, ahora las cifras lo corroboran: “nuestras ventas han caído un 40% en el mes de abril, comparadas con las de 2019”. Ésta suele ser una época de bastante movimiento comercial en el sector, sin embargo, la pandemia ha paralizado la economía mundial: “La exportación ha caído un 37% en abril. Marzo aún se mantuvo porque algunos clientes hicieron acopio de material para evitar posibles problemas de aprovisionamiento, pero ahora su producción también se ha ralentizado porque las obras están paradas, no hay venta de azulejos, y eso arrastra toda la cadena de suministro a nivel internacional”.

De hecho, la situación en el mercado nacional es igualmente compleja. Según informan desde ANFFECC, “las ventas en el mercado doméstico han caído un 49%, y si sigue esta tendencia, el mes de mayo será aún más difícil, pues hay poca actividad comercial y productiva”. Esta situación, afirman, “supone un duro lastre para nuestra provincia, cuya economía depende enormemente de la industria cerámica en su conjunto, sus proveedores y todos los servicios asociados, por lo que se hace necesaria una reactivación económica y comercial cuanto antes”.

Por ello, “el clúster cerámico castellonense se está enfrentando conjuntamente a esta situación y reclamando medidas tanto a la Administración autonómica como al Gobierno central en distintos ámbitos”, señalan.Así, solicitan, por un lado, “una rebaja de la presión fiscal y moratoria de pago en tributos directos como el IVA o las retenciones y más facilidad para acceder a créditos a coste cero o a fondo perdido, no meros avales. Inciden en que desde la Administración, “además de atender a particulares, pymes y autónomos, se atienda también a las empresas de sectores que, como el nuestro, somos un pilar muy importante en cuanto a creación de empleo, innovación, exportación e internacionalización”.

De hecho, en el sector de fritas y esmaltes “se está intentando mantener el empleo lo más posible. La mayoría de empresas del sector no ha presentado ERTES por el momento y confiamos en no tener que hacerlo, aunque si se agrava la situación y la demanda sigue a la baja, es posible que no quede otra alternativa”. No hay que olvidar que las previsiones del Gobierno nacional han anunciado que la tasa de paro podría llegar al 19%, por lo que, desde hace semanas, “ANFFECC reivindica la protección del sector industrial, que es uno de los pocos que pueden mantener la actividad productiva y los puestos de trabajo y contribuir a que la economía nacional no se desmorone”.

Otra de las áreas en las que desde el clúster cerámico reclaman medidas es en “la reactivación de la construcción, el fomento de la obra pública y las reformas”. Inciden en que se permita de nuevo “la apertura de las superficies comerciales dedicadas a materiales de construcción, que por su tamaño aún no tienen permiso y son imprescindibles para los canales de venta y distribución”, petición que esta misma semana será elevada de forma directa por las patronales al Gobierno central.

PROTECCIÓN DE LOS SECTORES INNOVADORES Y SOSTENIBLES

Recordamos que la semana pasada incidieron en que la industria cerámica está trabajando en la línea de los postulados medioambientales marcados por el recientemente aprobado Pacto Verde Europeo: “Estamos muy concienciados con la protección del entorno y constantemente investigamos para introducir nueva tecnología que permita mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones a la atmósfera y apostar por la economía circular”. Estas señas de identidad “deben tenerse en cuenta a la hora de apoyar a nuestras empresas, que conforman el clúster cerámico más relevante a nivel mundial”.

Como todas las semanas desde el inicio de la pandemia, desde ANFFECC quieren “agradecer la labor de los servicios sanitarios y servicios esenciales” y manifiestansu apoyo “a todos los enfermos, sus familiares, a todas las personas que sufren, y especialmente a quienes han perdido a sus seres queridos por esta situación”.