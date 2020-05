El Ayuntamiento de Jaén continuará con un presupuesto prorrogado

El Ayuntamiento de Jaén continuará con un presupuesto municipal prorrogado. El consistorio de la capital, el más endeudado de España con una deuda de más de 600 millones de euros, se encuentra entre la espada y la pared después de añadir a la ecuación la crisis provocada por el Covid-19.

Y es que el Estado de Alarma, según informaba la concejala de economía y hacienda en el Ayuntamiento jiennense, María Orozco, ha provocado que el borrador de presupuesto municipal preparado y listo para ser presentado en abril ya no sirva. La situación ha cambiado radicalmente y es imposible adaptar esas nuevas cuentas preparadas por la concejalía de hacienda. Por ello, lamentaba María Orozco, el Presupuesto Municipal se verá prorrogado pero “muy modificado”, siendo el último aprobado el de 2017.

“Nosotros teníamos prácticamente perfilado el presupuesto y el Estado de Alarma ha cambiado sustancialmente las líneas de actuación que teníamos diseñadas para 2020. Como dependemos de la aprobación del presupuesto por parte del Ministerio de hacienda y ese plazo no lo tenemos calculado porque no sabemos cuánto pueden tardar, hemos decidido seguir con el presupuesto prorrogado de 2017 haciendo los ajustes necesarios para dotar de la financiación necesaria a las tres áreas de actuación principales porque el procedimiento de modificación presupuestaria, al quedarse aquí en el ayuntamiento y al tener solamente una aprobación en el pleno, es mucho más ágil que solicitar aprobación de un presupuesto nuevo al Ministerio de Hacienda”.

Informaba la edil que, presupuestariamente, hay prioridad para apoyar las áreas de Asuntos sociales, Empleo y Promoción económica. Sobre los plazos para un nuevo presupuesto, explica María Orozco que por vez primera se podrá seguir el procedimiento establecido en la ley durante este proceso de elaboración de presupuesto. Se inicia desde ya y para el pleno de octubre o noviembre se podría tener un presupuesto aprobado.

Al borde del abismo

Palabras de la concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Jaén, María Orozco, que también ha recordado que la lamentable situación económica del Ayuntamiento es consecuencia de la gestión que hizo el PP y que llevó “al borde del abismo” al consistorio de la capital jiennense. Esto, asegura, provoca que el margen de maniobra “sea muy reducido”. Por ello, le parece como menos curioso que ahora el PP proponga recetas de curación a un Ayuntamiento con herida de muerte.

“Cuando el PP lanzaba el pasado 13 de marzo una serie de medidas, la mayoría de ellas no son realizables desde este Ayuntamiento sin la autorización del Ministerio de Hacienda. Y en relación al IBI, además, al ser un impuesto que se devenga anualmente no podemos modificarlo, no podemos bonificarlo y no podemos anularlo”.

Recuerda la concejala que han sido muchas las medidas puestas en marcha desde su área para garantizar la estabilidad de los y las jiennenses y anunciaba que se ha pedido al Ministerio de Hacienda permiso para poder incumplir las medidas del Plan de Ajuste en años venideros en vistas a la situación actual. Algo que se está estudiando por parte del Gobierno Central. También se ha solicitado a la Junta que se incluyan criterios solidarios en la PATRICA, algo que haría aumentar el importe que habitualmente recibe Jaén de aproximadamente unos 5’5 millones de euros.

Aseguraba finalmente María Orozco que “las nominas están aseguradas” gracias al adelanto de la PIE solicitado recientemente por un importe de 10 millones de euros.