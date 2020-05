Lo que estamos viviendo durante los últimos días no es una carrera. Aquí no se trata de llegar primero. Superar las diferentes fases no es, desde luego, un examen que nos vaya a hacer mejores o peores como comunidad, como territorio, como provincia, como zona de salud...como lo que sea. No, ni carrera ni examen. Es algo mucho más importante, es una cuestión de salud, una cuestión de seguridad de toda la población y por ello debe estar basada en criterios establecidos y verificados por técnicos, por especialistas, por aquellos profesionales que saben de esto.

Lamentable resulta el espectáculo dado por algunas y algunos representantes de los ciudadanos en las últimas semanas pero, sin duda alguna, el premio gordo de la insensatez, la incoherencia y el absurdo más absoluto, a mi juicio, se lo lleva la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Sra. Ayuso: con dimisión de la Directora de Salud Pública incluida y con un rosario de declaraciones que no sabría ni cómo calificar pero que suponen un atentado contra la inteligencia. Me recordaba al estudiante que sabe que no ha preparado el examen pero se presenta, sabiendo que va a suspender, pero una vez suspendido, desde luego, la culpa será del profe que le tiene manía. Pero ni somos escolares, ni esto es un juego de niños.

En el otro lado de la moneda, la decisión de los responsables de nuestra Comunidad Autónoma, por cierto, del mismo partido que la Sra. Ayuso, para que quede claro que esto no tiene que ver con partidos ni con ideas, sino con algo diferente. He de reconocer que yo, supongo que como muchos de ustedes, cuando conocí la decisión de no solicitar el pase a la Fase 1 no sólo de Palencia sino también del resto de las capitales de provincia de Castilla y León me quedé con cara de póker. Inicialmente supuse que tanto Palencia como Zamora podíamos estar ahí por los datos. Pero la verdad es que escuchando las explicaciones de la Consejera de Sanidad me quedé absolutamente tranquila. Si hay que esperar unos pocos días más para dar un paso más seguro, pues miren, yo opto por esperar. Y sobre todo sabiendo que esa decisión se basa en el criterio de los técnicos.

Mientras tanto miro con preocupación como en algunos países se han producido repuntes que han obligado como en Seúl a cerrar de nuevo bares y restaurantes.

Nuestra economía está en caída libre, lo sabemos, pero si abrimos para tener que volver a cerrar en un mes o dos eso supondría la auténtica puntilla para muchos negocios y empresas.

Pero en medio de todo esto que ya hay días que se nos cae muy encima, siempre hay un pequeño oasis que nos permite respirar. Uno de esos oasis para mi es la música.

Hoy, 12 de mayo, se cumplen 11 años del fallecimiento de Antonio Vega. Escribió la que para mi es probablemente una de las canciones más bellas de la historia de la música "El sitio de mi recreo". Siempre logra hacerme temblar. Hoy hay que escucharla. Yo lo haré varias veces.

Se me ocurre que es una buena forma de ponerle un poco de luz y de calor a la mañana.

Ánimo, ya queda menos.