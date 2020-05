La Real fortalece su conexión con Gijón

La conexión de la Real Sociedad con Gijón se fortalece. Porque por si fuera poco aquel tan inolvidable como histórico de Zamora en El Molinón para ganar la primera liga txuri-urdin de su historia, ahora un grupo de benditos locos del fútbol, y seguidores de la Real Sociedad, se han echado la manta a la cabeza y no han tenido otra maravillosa ocurrencia que lanzarse a la aventura de crear un club llamado 'Real Sociedad de Gijón'. El asturiano David Covian es su alma mater, y Alberto Flecha su fiel escudero.

-Razones para crear el club. "En primer lugar la idea es dar un pequeño homenaje al club de mis sueños, Me recuerdo en El Molinon siendo casi un bebé celebrando el título de liga con el gol de Zamora, o siendo muy pequeño cuando iba a buscar la famosa hoja deportiva para ver cómo había quedado la Real. Le he dado una vuelta en estos días de confinamiento y hablando con la gente que también está detrás de este proyecto, nos pareció que era el momento de dar un paso adelante para representar los valores de siempre de la Real. Hay mucha gente trabajando en la sombra", explica Covian.

-Orígenes del proyecto. "Recuerdo una vez que fuímos a Valladolid con David y estuvimos con unos aficionados de la Real, y reconozco que aquello me contagió la afición que tenían y su manera de ver el fútbol. Le coges cariño y va creciendo ese sentimiento, es un club al que me gusta ver, por lo que estoy muy ilusionado con este proyecto y a ver qué sale", añade Alberto Flecha,

-Un club y no una peña. "Sí, porque la gente que lo ponemos en marcha estamos en activo. En el último año estuve más apartado del fútbol por trabajo, pero con la vuelta Gijón no perdí en contacto, y les propuse a cinco jugadores afines a mí cuando se me encendió la bombilla, y a día de hoy estamos en 18 jugadores en plantilla, con el objetivo de estar entre los tres primeros para pelear por el playoff, porque hay gente que sabe jugar y de nivel. Hay gente interesada en el proyecto. Imanol Alguacil nos dijo que a ver si en el futuro nos podemos enfrentar con la Real de verdad, sería un orgullo para nosotros, pero tenemos de entrada los pies en el suelo, porque la regional asturiana es muy complicada y fuerte, aunque sea de las más bajas del futbol nacional", explica Covian.

-Jugarán de azul y blanco. "No podía ser de otra forma y ya la tenemos lista para poder serigrafiarla. Y cuando la tengamos lista presentaremos a los jugadores. Nos van a identificar cuando nos vean saltar al campo por los colores txuri-urdin, en lo que llamamos el nuevo Atotxa", señala Alberto.

-Dónde van a jugar. "Nos encantaría hacer un nuevo Atotxa en Asturias, rememorar aquella sensaciones de cuando había un saque de banda o cuando un corner era medio gol, esa sensación de domingo y juntarse para jalear. Posiblemente sea complicado, de ahí que necesitamos ese pequeño empujón empresarial e institucional, y ya tenemos alguna empresa gipuzkoana interesada en el proyecto", dice Covian.

-Apoyo de Imanol. "De momento, por parte de la Real tenemos el apoyo de su entrenador, Imajol Alguacil, que es un orgullo y estamos encantados. Se trata de una persona humilde y que siente el club. Estamos esperando la llamada de Aperribay, que tarde o temprano nos llamará, estamos seguros", asegura Covian.

-¿Convenido de la Real? "Ya nos lo han comentados varias personas, a nosotros nos gustaría, claro, serviría para un empujón institucional al proyecto. La Real es un equipo de cantera y formar parte de esa gran cantera sería bonito. Nosotros integramos y trabajaremos para que podamos integrarnos todos en un mismo proyecto".

-Contactos con la Casa Real. "La Real y el Sporting con el escudo tienen una historia muy curiosa. Porque hace años un presidente del Sporting utilizó el escudo de la Real para hacer su enseña con los colores rojo y blanco, y está expuesto en El Molinón. Y nosotros quisimos conectar todo eso, y estamos en contacto con la Casa Real, pendientes de que nos den su consentimiento para poder utilizar el título de Real. Y si no nos dan la autorización, tenemos muchas alternativas, en vez de Real Sociedad poderle llamar 'Erreala gijonesa', algún nombre que vincule la Real con Gijón, siempre hay un plan B".