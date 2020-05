El Colegio de Médicos reclama más medios humanos para la Atención Primaria en Segovia

El Colegio Oficial de Médicos de Segovia muestra su satisfacción por la asignación de dos nuevos Médicos Internos Residentes (MIR) a Segovia, aunque lamenta que no se haya tenido en cuenta el papel fundamental de la Atención Primaria en la crisis sanitaria a la hora de reforzar la dotación de 6 MIR de Medicina de Familia y Comunitaria (MFyC) a esta provincia, la menor cifra de toda la comunidad autónoma. “Tenemos muchas carencias materiales y humanas. El alto grado de eficiencia de la sanidad pública de Segovia no debería ocultar, al menos, las necesidades de reemplazo de las jubilaciones, que tampoco este año se cubrirán”, explica el presidente Enrique Guilabert.

En los últimos días se ha confirmado que la Consejería ampliará con dos nuevos profesionales médicos las plazas ya asignadas a Segovia dentro del apartado de MIR. Dos nuevos profesionales, uno para radiología y otro para los servicios de UCI, que amplían escuetamente la plantilla de los médicos MIR que había recibido Segovia en los últimos meses. Una circunstancia que demuestra que estamos por debajo de otras provincias similares, teniendo en cuenta las necesidades de esta tierra”, explica Guilabert, quien echa en falta que en esta ampliación no se haya tenido en cuenta la importancia de los facultativos de Atención Primaria, que desempeñan su trabajo en una primera línea de defensa del sistema sanitario.

La Unidad Docente de Segovia atesora más de 40 años de andadura y ha colaborado en la formación de especialistas de múltiples especialidades médicas con un muy alto nivel de cualificación. Sin embargo, desde el Colegio de Médicos se lamenta la poca sensibilidad con la docencia que las diferentes gerencias han mostrado, que –apuntan- se ha traducido en un maltrato a los tutores (con un bajo reconocimiento a su labor) y una insuficiente asignación de recursos humanos. En palabras del presidente Enrique Guilabert, “al menos, deberíamos haber aprovechado las enseñanzas de la tragedia vivida en Segovia, de forma mucho más intensa que en otras provincias, para acercarnos a la antigua dotación de Médicos Internos Residentes que en su día tuvimos”.

La crisis sanitaria ha venido a reforzar la experiencia acumulada previamente en el trabajo diario. La desatención de los profesionales que desempeñan su función en la Atención Primaria supone una merma para la calidad asistencial a los ciudadanos, en un área que volverá a resultar fundamental para seguir la evolución, seguimiento y tratamiento del coronavirus en Segovia. La nueva realidad exige replantearse las prioridades y dotar a los profesionales y a los centros de salud de los medios adecuados para poder realizar un abordaje correcto ante situaciones similares que pudieran darse en el futuro, con rebrotes de esta enfermedad o la aparición de otras patologías similares. “No podemos debilitar los servicios médicos más próximos al ciudadano, resulta de vital importancia, máxime en un entorno de dispersión y envejecimiento como el que vive una provincia como la nuestra” razona Enrique Guilabert.

MÁS INVERSIÓN

Recuerda el presidente que “las necesidades de Segovia no van a quedar cubiertas con esta ampliación de tan sólo dos MIR”. Desde hace un tiempo, este colectivo viene denunciando la necesidad de realizar una mayor inversión en el ámbito de personal en la provincia, ya que en pocos años se podría dar un problema grave de cobertura sanitaria para los ciudadanos. “Por desgracia para nuestra provincia, estamos en los primeros lugares en el ranking de las provincias más azotadas por el coronavirus, pero en los últimos puestos en cuanto a dotaciones”, argumenta Guilabert. Desde el Colegio de Médicos se recuerda la desigual distribución de los MIR de Familia en la comunidad, sin atenderse a la incidencia de la epidemia. Ahí aparece en primer lugar Valladolid con 48 médicos residentes, seguido de Burgos, con 41 y León, con 25. Más lejos, Soria recibirá 18, Zamora y Salamanca 14, Palencia 12 y a Ávila, con nueve. Segovia cierra la lista con seis único MIR asignados.

Apoyan estas reflexiones sobre los riesgos futuros en datos concretos, como los que parten del pormenorizado estudio demográfico que presentaron hace unos años y que detectaba algunas señales de alarma en lo que respecta a la edad de los profesionales y la tasa de reposición. Según estos datos, casi el 46% por los médicos de Castilla y León tiene más de 55 años, con una media de edad de 51 años, lo que plantea un escenario incierto si tenemos en cuenta que en la próxima década podrían jubilarse más de 4.900 médicos en la comunidad. En cuanto a médicos de familia, la media de edad de estos facultativos es de 53 años en la región.

Desde el Colegio de Médicos de Segovia entienden que no se puede vincular la llegada de un escaso grupo de médicos MIR al hecho de que no exista un número importante de profesionales que acompañen en esta labor de formación su estancia en la provincia. “Es un error de planificación. Es obligación de la Consejería de Sanidad poner los tutores y centros acreditados a disposición de las necesidades de los MIR. Si no hay un número suficiente, hay que poner soluciones. Un médico tutor hace una labor muy importante y lleva a cabo sesiones, evaluaciones y seguimiento de estos jóvenes profesionales que se están formando, lo que supone un esfuerzo y quitar tiempo de otras ocupaciones personales y profesionales, sin recibir ninguna compensación”, agrega Guilabert.

Una lluvia en forma de malestar que llega sobre suelo mojado ya que, en su opinión, “en los próximos años se producirán muchas jubilaciones y habrá problemas para cubrir bastantes plazas si no se toman cartas en el asunto de forma inminente”. Las declaraciones del presidente del Colegio de Médicos segoviano redundan en una situación denunciada en reiteradas ocasiones. Segovia no está ajena a esta característica demográfica y si bien el número de facultativos por encima de los 55 años es algo menor (un punto y medio) también lo es que el resto de los indicadores como las ratios de profesionales por habitante, número de camas o la existencia de un único hospital, sitúan a la provincia en un lugar especialmente delicado. “Quienes trabajamos todos los días con los pacientes, sabemos muy bien que, tanto el Hospital en concreto, como en general toda el área de Salud, muestran unas deficiencias y una notable falta de inversión que la crisis sanitaria del covid-19 sólo ha venido a subrayar”, explica Guilabert.

Para el presidente de los médicos segovianos, no es cierto que los jóvenes profesionales rechacen de forma sistemática los destinos en pequeñas provincias. A su juicio, todo pasa por tener claro el diagnóstico, facilitando periodos de rotación en otros hospitales y situando incentivos encima de la mesa para hacer atractivos lugares y centros en los que no hay grandes infraestructuras, pero sí otra realidad social que pueda encajar en el perfil de los nuevos médicos. “Hay un porcentaje importante de médicos MIR que se adaptarían perfectamente a lugares como Segovia, por lo que entendemos que estas seis plazas resultan una oferta muy pobre para atender el nuevo escenario en el que nos vamos a encontrar”, concluye.