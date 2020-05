La economía determinará el camino del URA que viene

La cada vez más numerosa familia de Unión Rugby Almería puede estar muy satisfecha de todo lo acumulado esos meses atrás, así como de la ‘continuidad’ social que se le está dando a una temporada que solo ha finalizado en la parte deportiva. Y es que el Proyecto URA no ha venido manifestando en balde en el más de un lustro que acumula de trayectoria que es un ‘proyecto transversal’. A esa expresión, muy empleada por su presidente, Miguel Palanca, le ha dado el sentido que otorgan los hechos, y en este momento tan delicado sigue de igual modo. Tan es así que continúan los repartos de alimentos no perecederos para las familias necesitadas a través de distintas organizaciones, la última Almería Acoge. Efectivamente, esta temporada no ha terminado del todo para el club, si bien merece un balance oficial lo que no se puede reanudar, la competición: “A este curso deportivo le hemos sacado un gran provecho por muchas razones”.



Palanca ha explicado al respecto que “pese a ser un tanto irregular por la crisis sanitaria y el término anticipado producido, sí es cierto que con el primer equipo de URA ha hecho que el cierre de la temporada sea el mejor histórico del rugby en la provincia jamás logrado, ya que acabamos quintos a falta de un partido, e independientemente del resultado del mismo, habría sido así, quintos, siendo lo más destacado la progresión del equipo, que ha ido de menos a más, lo que ha servido para demostrar que este Unión Rugby Almería hace honor al campo en el que juega, así como que tiene cada día más sentadas las bases dentro de la categoría”. El presidente unionista ha reconocido que “es cierto que se tenía la ventaja de que el bloque del equipo era el mismo que el del año pasado, y esta experiencia de los jugadores, de estar juntos, ha hecho que se vean facetas y que se vean jugadas que. por lógica. han determinado resultados importantes”.



Tan es así que Palanca ha añadido con orgullo que “le hemos plantado cara a todos los equipos, salvo uno o dos partidos ante uno o dos rivales que eran de bastante superior categoría que nosotros”, textualmente, añadiendo que “se ha estado muy bien y estamos muy felices por el desarrollo de esta temporada”. A eso ha añadido la mirada al frente tan característica del club: “Estamos ya en el trabajo de diseño, pensando desde hace unos meses, desde que empezó esto, en cómo vamos a desarrollarlo la temporada que viene”. Para ello no se pierde de vista que habrá una ‘nueva normalidad’, como dice el Gobierno, pero a ella se irá sin miedo: “El año que viene seguiremos viendo crecer al rugby y yo creo que la situación económica nos hará determinar hacia dónde tiramos -en clara referencia a alusiones sobre posible asalto al ascenso de categoría-, pero en mente siempre el crecimiento de la cantera y la promoción de rugby”.



Como ‘aliadas’ a esa intención, “hay dos buenísimas noticias previstas para el final de 2020 o inicios de 2021, como son el campo de rugby del Campamento de la Legión y la reapertura del Emilio Campra como campo de rugby, lo cual va a permitir que sigamos creciendo”. Además, se continuará con “el trabajo de reivindicación de apostar por instalaciones compatibles en todos los municipios de la provincia”. La oferta y la demanda aplicada al oval, en Almería se camina incesantemente: “Para todas las categorías de URA ha sido un año fantástico, hemos seguido consolidando Escuela y Academia, y eso supone que cada vez tenemos más niños jugando al rugby, cada vez tenemos más niñas jugando al rugby, lo que me sirve para introducir al equipo femenino, que ha desarrollado su potencial a lo largo del tiempo que se le ha permitido jugar esta temporada y que se va consolidando como uno de los mejores equipos Seven andaluces”.



Claro está, misma ambición en todas las líneas que dibujan el Proyecto URA, y en chicas, mucho optimismo: “Seguimos incorporando más niñas para intentar, a medio plazo, montar un equipo de rugby XV femenino”. No se ha olvidado el presidente de la ‘joya de la corona’, manifestando que “por otro lado, URA Clan sigue imparable, cada vez más jugadores, cada vez más rugby, cada vez más actividades, y si bien teníamos previsto en junio ir al Mundial de Cork, con un equipo masculino y un equipo femenino, algo inédito a efectos del rugby a nivel mundial, porque éramos el único club que llevábamos ambas categorías, habrá que esperar”. Ha reconocido que “nos deja mal sabor de boca su suspensión, pero se celebrará el año que viene e iremos, con lo cual, tenemos un año más para prepararnos todavía mejor”.



En esa sección pesan mucho los veteranos, a los que ha reconocido como “pilares fundamentales que sustentan a URA”. Han hecho su temporada, “con número de jugadores que siguen en activo, pese a su edad, creciendo”. Gran papel también el de los tres equipos de Segunda Andaluza, Costa, El Ejido y la unión Roquetas-Huércal Overa, que han disputado la liga casi completa, y dos, Costa y El Ejido, quedándose a las puertas de poder disputar el ascenso”. Por lo tanto, el balance realizado por Miguel Palanca no puede tener una valoración menor a “excelente”, mostrando con el mismo la amplitud de frentes abiertos y el potencial de la entidad ‘cruzada’, que ha seguido en aumento y que tiene por descontado que así seguirá siendo. La crisis de la COVID-19 ha cogido a todos por sorpresa, pero “URA, por su naturaleza y estructura, ha tenido capacidad de reacción, no ha tenido que adaptarse, sino solo parar lo que tan solo es una parte de su proyecto, y la afronta de cara, dando la cara por los demás, porque no todo en el deporte es competir”.