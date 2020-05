Nuevo "sindicato" mundial de trabajadores de Amazon

La casualidad quiso que, poco antes de llegar a todo el mundo la crisis global del covid-19, Alcalá de Henares acogiese la reunión internacional de delegados sindicales que ha dado nombre a 'Amazon Workers International', una plataforma de trabajadores del gigante del comercio electrónico que se reúne periódicamente para sumar fuerzas y compartir inquietudes y problemas laborales.

El orden del día, sin embargo, se vio alterado, como todo, por el coronavirus. Según explican desde la sección sindical de CGT en el Mad4, el almacén de Amazon en San Fernando de Henares, "todo lo que veníamos con idea de hablar, cambió a raíz de la pandemia y el encuentro giró en torno al covid-19", explica Víctor Cerra. En Alcalá de Henares se reunieron 25 trabajadores de los 80 que tenían confirmada su presencia. Pero muchos no pudieron viajar. La iniciativa surgió, en realidad, "hace unos años cuando un grupo de trabajadores alemanes y polacos se pusieron en contacto para estudiar de qué manera podía luchar, conjuntamente, contra la precariedad laboral en Amazon. Esto años nos hemos ido incorporando trabajadores de distintos países y ahora ya lo formamos empelados de Alemania, Polonia, Francia, Italia, España, Eslovaquia o Estados Unidos".

Amazon Workers Internacional (AWI), se cita cada 6 meses para "tratar las problemáticas de Amazon, acciones conjuntas, medidas mediáticas". Y aunque la idea inicial no era hablar sobre ello, fue inevitable compartir la situación que se vivía en cada país. "Después de cómo ha ido transcurriendo, decidimos enviar una carta a Jeff Bezos trasladándole una serie de quejas y exigiéndole medidas sobre el covid-19". Cerra explica que "En Estados Unidos dos trabajadores han fallecido y han despedido a gente que seha negado a trabajar sin las medidas de protección necesarias. Y en otros países, la tónica general, es que Amazon no es transparente, no comunica datos de empleados contagiados o en cuarentena, no toma medidas suficientes". Por ejemplo, en el Mad4 de San Fernando de Henares pidieron el desalojo el almacén para desinfectarlo pero "se han negado" cuando "más del 90% de los productos vendidos no han sido de primera necesidad".

AWI no es la única organización internacional de trabajadores de Amazon. Desde el Mad4 de San Fernando de Henares, CCOO participa, por su parte, de otra organización liderada por los sindicatos ITF y UNI Global Union . Se reúne cada 6 meses desde hace 5 años, con empleados de Australia, Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido, República Checa, Suecia o Suiza.

La carta a Bezos está firmada por la Junta Directiva del AWI. En ella piden medidas estrictamente laborales relacionadas con las condiciones habituales de trabajo, pero también exigen "que se adopten las medidas necesarias y que empiece a primar la salud de los trabajadores sobre el dinero". Afirma Cerra, contundente, que "al final, Amazon se beneficie hasta de las catástrofes mundiales. Todo le viene bien". El escrito, fechado a 30 de abril, también está dirigido a Stefano Perego, vicepresidente de operaciones en Europa.

Puedes leer la carta a continuación: