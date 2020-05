CC-PNC reitera la necesidad de un gabinete de crisis técnico-político multiparticipado

El Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote continúa reclamando la puesta en marcha un gabinete de crisis técnico-político multiparticipado con participación de los siete ayuntamientos de la isla, representantes de las fuerzas políticas de la oposición y representantes de los agentes económicos y sociales, para que elaboren un Plan de Reactivación Económica (PRE), que necesariamente habrá de ser un plan vivo y una estrategia cambiante que mejore sus propuestas a base de ensayo y error, que deben ser los menos posibles y asumidos por todos.

“Ya han pasado dos meses desde que hicimos la propuesta. Sabemos que se han reunido con agentes sociales y con los ayuntamientos, pero no hemos tenido cabida en las mismas. Volvemos a pedir que se realice una mesa de trabajado donde la oposición pueda debatir y proponer líneas de actuación, construyendo así un pacto de unidad” ha señalado la consejera del Grupo Nacionalista Tania Ramón.

Asimismo, la consejera recuerda que antes de la crisis sanitaria en Canarias ya existía un paro juvenil (menores de 30 años) superior al 50% y, ahora, añade, “no quiero ni pensar hasta dónde podría dispararse, por lo que creemos que hace más falta que nunca, medidas específicas para atenuar el impacto del Covid-19 sobre el paro juvenil y evitar que la desesperanza y la marginalidad se instalen de manera definitiva entre los más jóvenes”.

Así, insiste en que aunque los Jóvenes Nacionalistas de Canarias ya hayan presentado una batería de propuestas al Gobierno de Canarias, “creemos que el Cabildo de Lanzarote puede y debe adoptar otra serie de medidas complementarias para animar a la juventud a creer en su tierra como un lugar de esperanza en el que la primera administración insular no se olvida del principal activo de futuro que tenemos, que es nuestro capital humano”.

Para ello, CC-PNC realiza las siguientes propuestas en distintos ámbitos:

Empleo

Que las políticas de empleo e inserción presten especial atención a los más jóvenes, profundizando en distintas líneas que eviten la fuga de talentos con medidas como:

- Potenciar programas de asesoramiento y acompañamiento en el emprendimiento, además de apoyo específico a la emprendeduría.

- Profundizar en la creación de líneas de incentivos de contratación laboral específicas para los más jóvenes.

- Profundizar en el desarrollo de programas para todas las administraciones de Lanzarote mediante contratos en prácticas, apoyándose en las Fundaciones Universitarias para su desarrollo.

- Bonificar billetes para el desplazamiento a otras islas cuando se trate de acudir a entrevista de trabajo como incentivo a lo movilidad laboral entre islas.

- Potenciar el sector primario como oportunidad estratégica para el empleo de jóvenes sin alta cualificación académica. Con formación específica, puesta a disposición de suelo, facilitar maquinaria agrícola y ayudas a la emprendeduría, entre otras medidas ya propuestas para el sector.

En cualquier caso, afirma la consejera nacionalista, “es más imprescindible que nunca no solo que el Estado mantenga los planes

integrales de empleo para Canarias, sino que active un plan específico en islas como Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura con una dependencia del sector turístico mucho mayor la de cualquier otra isla”.

Educación

- Que el Cabildo asuma las matriculas universitarias en 2020, cuando los progenitores se encuentren en situación de desempleo.

- Agilizar el cobro de todas las becas y ampliar la partida de becas de emergencia.

- Realizar regularmente estudios de mercados sobre nuevos nichos de empleo, para que en las universidades y especialmente en la FP, se adapten en lo posible sus programas educativos a la demanda y la realidad socio económica juvenil.

- Por otra parte, hemos echado de menos una actitud más proactiva de la consejera de Educación del Cabildo, por ejemplo instando a Educación a fijar una fecha para la EBAU o una resolución de final de curso, cuestiones sobre las que permanece la incertidumbre

Cultura

- Revisar íntegramente y de manera urgente la programación cultural prevista para los próximos 18 meses, estableciendo una cuota mínima de al menos un 75% de propuestas generadas por artistas, autores y creadores lanzaroteños, y priorizando las actividades que entendamos tienen cabida para su desarrollo con gestores, productores y promotores locales.

- Renunciar, durante un tiempo, a los “mega-conciertos” de grandes figuras, que, casi siempre, consumen buena parte de los recursos institucionales.

- No gastar tantos recursos en entretenimiento y cargar el acento en los profesionales, sobre todo en el marco de las fiestas populares de nuestros pueblos, cuando estas se reanuden.

Deporte, turismo y comercio

- Aunque la actividad físico-deportiva o los eventos culturales no son exclusivos de la juventud, en este ámbito habría que reprogramar y priorizar, pero no suspender la totalidad de los eventos deportivos y culturales como parece ser la intención, si no mantener determinados eventos deportivos o culturales al aire libre, que lleguen al mayor número de personas con el menor riesgo.

- Desarrollar un programa especial de conectividad entre islas: campaña institucional para hacer una suerte de "inter-raíl" de jóvenes para este verano en Canarias. Poder moverse por todas las islas con una tarifa única.

- Debemos establecer un plan para la dinamización de las zonas comerciales de la isla tras la crisis, y creemos que el segmento de la población juvenil puede ser importante para implementarlos, sin que sepamos qué se está haciendo o qué tienen planteado al respecto.