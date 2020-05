"El Ayuntamiento de Albacete dejará de ingresar 10 millones de euros este año por el coronavirus"

¿ Habrá Feria este año para ?

Daremos la solución más adelante, tenemos cosas más importantes ahora mismo porque tenemos muchos fallecidos en la ciudad y estamos afrontando problemas con muchos sectores como el de la hostelería. La decisión de la Feria la tomaremos pronto, todo a su debido tiempo. Es una decisión compleja porque para todos esta situación está siendo inédita

¿Cúando volverá el mercadillo de 'Los Invasores?

Todavía es pronto para poner una fecha. A día de hoy seguimos en la Fase 0 y tenemos que ser cautos. Estamos trabajando en el servicio de mercado de abastos, no queremos correr riesgos. El Ayuntamiento informará en su momento de esta cuestión.

¿Qué medidas se adoptarán para los puestos de fruta de 'Los Invasores? ¿Se cambiarán de lugar para evitar aglomeraciones?

Ese es uno de los objetivos. Todavía no sabemos si hacerlo dentro del Recinto Ferial o fuera. Estamos valorando todo y es demasiado pronto para valorar todos estos temas. No queremos anunciar medidas que luego tengamos que dar marcha atrás.

Hay mucha gente sin mascarilla en los paseos... ¿se podrían habilitar otras zonas en las horas permitidas?

es una medida que estamos valorando, todavía no sabemos si será atendido por los ciudadanos a los que seguimos pidiendo responsabilidad. Estamos viendo continuamente comportamientos incívicos, la mayoría de las personas son responsables y seguiremos trabajando en mejorar lo que usted me pregunta.

¿Qué planes tiene el Ayuntamiento con respecto a los Depósitos de la Fiesta del Árbol y la apertura de las piscinas en verano?

Sobre el mirador de la Fiesta del Árbol, la obra ha sufrido muchos retrasos y además tuvimos que hacer frente a la rotura de una tubería en el Parque hace meses. Ahora con la pandemia todo hará que se retrase más, nuestra previsión es que en Agosto las obras puedan estar finalizadas pero ahora con esta situación es muy precipitado hablar de plazos.En cuanto a las piscinas estamos trabajando pero no queremos poner en riesgo la salud de las personas. Estamos a la espera de la decisión de las autoridades sanitarias y sin correr riesgos. Y sobre la Feria lo más normal es que no se pueda celebrar como estamos acostumbrados habitualmente, lo que le puedo decir es que no descartamos celebrar alguna actividad en parelelo durante estos días. Entiendo que la gente se preocupe por la Feria pero quizás este año la tengamos que celebrar en casa con la compañía de amigos y familia. Todavía no se puede descartar nada, pero hay que tener en cuenta que se debe resptar la distancia de seguridad. La decisión definitiva la tomaremos más adelante

¿Qué medidas tiene previsto tomar el Ayuntamiento para reactivar la economía con motivo de la pandemia?

Estamos pendientes de las decisiones que nos digan desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España. Nosotros debemos favorecer que la ciudad siga su ritmo habitual, pero el Ayuntamiento no marcará los pasos porque dependemos de otras administraciones. La próxma semana presentaremos un plan de apoyo para el sector del comercio y de la hostelería porque queremos estar cerca de estos colectivos. Vamos a dejar de ingresar 350.000 euros por cobro de tasa de terrazas, ahora estamos trabajando en un pacto y sentar en la misma mesa a sindicatos, patronal y a los vecinos. Tenemos claro que si todos no juntamos fuerzas, la salida de la crisis será más complicada. La pandemia también afectará al Ayuntamiento porque esperamos recaudar 10 millones de euros menos por esta crisis sanitaria. Tenemos que luchar juntos y hacemos un llamamiento a toda la sociedad albaceteña para resolver los problemas, 8 ojos ven más que 4 y cualquier opinión será tenida en cuenta.

¿Por qué no se han llevado tareas de limpieza y desinfección en el barrio de la Feria?

Todas las calles comenzaron a desinfectarse desde el primer minuto de la crisis sanitaria. Hemos reforzado el servicio de limpieza para llegar a todas las calles de nuestra ciudad y la empresa Valoriza está realizando un gran trabajo. Se ha limpiado cada centrímetro de la capital porque la salud de nuestros vecinos es lo más importante.

¿Se trabaja en erradicar posibles plagas de mosquitos?

Ya lo estamos haciendo y es importante que se haga en su momento que es cuando los insectos pueden morir con más seguridad porque más adelante puede ser más complicado. Ahora mismo estamos luchando contra la galeruca, la empresa que se encarga de la limpieza de parques y jardinas está trabajando duro para que no se puedan producir episodios que ocurrieron en otros años.

¿Qué medidas se tomarán sobre las Escuelas infantiles de cara al próximo curso y con respecto al cheque escolar?

Dependemos de las indicaciones que nos hagan las autorides sanitarias y otras administraciones. Las medidas que iremos tomando será en beneficio de la salud de los ciudadanos. Sobre las escuelas infantiles estamos trabajando en diferentes escenarios, esperemos poder abrirlas cuanto antes pero no podemos hablar de plazos, no se deben correr riesgos. Es importante que el Ayuntamiento pueda colaborar con los padres que trabajan y tienen más dificultades para poder conciliar, no vamos a correr más que los demás porque podemos meter la pata y dar pasos atrás.

¿Ha recibido usted algún tipo de presión por parte de la Junta de Comunidades por apoyar a médicos de Albacete que criticaron la gestión del gobierno regional

No he recibido ningún tipo de presión. Yo como alcalde he pedido personal y medios para combatir esta crisis sanitaria. Yo siempre estaré apoyando y defenderé a los profesionales sanitarios y estoy muy agradecido del gran trabajo realizado por nuestros facultativos. Quien se haya enfadado, tiene dos caminos: enfadarse y luego desenfadarse

¿Hay previstas más medidas y fases sobre la peatonalización del centro? ¿Trabajan en algunos plazos?

El Ayuntamiento ha puesto medidas de embellecimiento físico y pondremos nuevo firme en las calles que acabamos de peatonalizar. Instalaremos bancos y otros elementos pero también llevaremos a cabo un embellecimiento cultural a la calle ahora que llega el buen tiempo aunque tengamos limitaciones de movilidad porque es necesario sacar la cultura a la calle. Llevamos 26 años en la ciudad hablando de peatonalización y esto acaba de empezar, a los comerciantes que se sienten perjudicados por la peatonalización les pido que confien porque estoy convencido que funcionará. Si pasan los años y esta medida no funciona revertiremos la medida. Juntos pensamos mejor y creemos que la decisión que hemos adoptado en la calle Rosario y Gaona será la mejor para los comerciantes y la ciudad. Desde la calle Tinte al Altozano tenemos que seguir ganandole espacio al coche para una mejor movilidad de nuestros ciudadanos

¿Se mejorará el carril bici de la ciudad?

Si. Todo se ha parado por la pandemia del coronavirus pero lo tenemos muy claro. Nosotros apostamos por la bicicleta y este equipo de gobierno puso en marcha las bicicletas públicas y algunos no daban crédito. Sabemos que se necesitan más kilómetros de carril bici y trabajaremos en ello en la medida de nuestra posibilidades. Yo voy en bicicleta y creo que con esta respuesta puedo aclarar mi postura sobre esta cuestión y queremos ser una ciudad más europea

¿ Se trabaja ya en solucionar problemas con asentamientos en la ciudad ?

Estamos trabajando en ello con la Subdelegación de Gobierno para llegar a una solución lo antes posible pero tenemos que ir todos de la mano y contar con el apoyo de todas las administraciones. Tenemos varios asentamientos en Albacete, tres de importancia y trabajamos para que todo quede restablecido lo antes posible porque ya tenemos en cuenta que en próximos meses comenzarán las campañas agrícolas y muchos trabajadores se desplazan a pueblos de la provincia y luego duermen en Albacete. Este es un asunto muy complejo y necesitamos la colaboración de todos. Daremos la solución

Muchos ciudadanos no limpian los orines de sus mascotas...

. Es cierto lo que usted me dice. Hemos procedido a sancionar a las personas que no cumplen con la ordenanza cívica y hemos dado un paso más en esta cuestión. No nos hemos quedado en el consejo como anteriormente se realizaba en este Ayuntamiento y ahora la Policía Local ya puede multar a las personas que no eliminen los orines de sus mascotas con los líquidos pertinentes.

¿Hay fecha para la reapertura de las salas de estudio? ¿Podrían abrir en verano?

Estamos a la espera de saber los plazos que nos concede las autoridades sanitarias. Dependemos de la Junta y del Gobierno de España. A corto plazo no lo contemplamos, entiendo que la gente quiera hacer lo antes posible vida normal pero tenemos muchos muertos en Albacete, pero nos encontramos en una situación muy compleja pero tenemos la solución en nuestra mano y es momento de demostrar nuestra responsabilidad.

¿Cree usted que Albacete el lunes pasará a la fase 1?

