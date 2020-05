Las Federaciones de Peñas del Castellón, Cartagena y Baleares piden primar la salud de jugadores y sociedad

La Federación de Peñas del C.D.Castellón, junto a las federaciones de peñas del Cartagena y del Atlético Baleares, han presentado un escrito conjunto en el que afirman que, tras anunciarse la disputa de un play-off exprés para determinar qué cuatro equipos de Segunda División B ascienden a Segunda, debería primar la salud tanto de los jugadores, como de sus familias y de toda la sociedad en general.

En este sentido, destacan que el protocolo propuesto por Sanidad para la disputa de la competición no está al alcance económicamente de los equipos no profesionales de Segunda B y Tercera, y que no se ha establecido ningún método de control para saber si este se cumple.

Además, consideran que en caso de disputarse dicho play-off, se debería de primar la igualdad entre todos los competidores, igualdad que se ha roto tras la vuelta a los entrenamientos del Ibiza, que ha aprovechado su presencia en Fase 1 para realizar los primeros entrenamientos sobre el césped de su estadio.

Además, las tres Federaciones no creen adecuada la realización de unas eliminatorias a puerta cerrada, ya que "al contrario que los grandes clubes del fútbol profesional los equipos de 2aB y 3a no se encuentran inmersos en los grandes contratos televisivos y disputar los partidos a puerta cerrada es convertir el fútbol no profesional precisamente en aquello que no debe ser: un negocio y un simple producto televisivo".

Por último, defienden que su intención no es la de pedir el ascenso directo de Castellón, Cartagena, Baleares y Logroñés, pero en caso de que se tenga que dictaminar esos ascensos, consideran que ser primeros de grupo y haber sido proclamados campeones de liga son méritos suficientes.