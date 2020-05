L'AVL aprova el vocabulari LGTBI i l'incorpora al 'Diccionari normatiu valencià'

L' Acadèmia Valenciana de la Llengua ha introduït en el Diccionari normatiu valencià (DNV) un conjunt de paraules que el col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI) havia sol·licitat a la institució normativa, al considerar que hi havia un buit de lèxic d’este àmbit específic en el diccionari de referència per al valencià.

Entre els vocables incorporats trobem cisfòbia, cisgènere, cisgenerisme, cissexual, cissexualitat, heterofòbia, interfòbia, lesbofòbia, monosexual o monosexualitat. En altres casos, com ara bisexualitat, efeminat, hermafrodita, intersexual, intersexualitat i monofòbia, transgènere o transgenerisme, que ja figuraven en el diccionari, s'han modificat les definicions o s’hi han afegit accepcions noves.

Finalment, en un tercer grup hi ha també paraules en les quals s’ha indicat, amb la marca valorativa corresponent, que s’usen pejorativament, com ocorre en amanerat, doneta, faldetes, gallimarsot o hermafrodita, que poden resultar ofensives. També s'han eliminat algunes accepcions en mots com ara efeminat i efeminar, perquè han perdut vigència social.

L'AVL, a través de la Secció de Lexicografia i Gramàtica, en coordinació amb la Secció de Terminologia i Assessorament Lingüístic, ha elaborat una llista de paraules que, després del necessari estudi tècnic corresponent, han sigut aprovades pel Ple de la institució, i ja s’han incorporat a l'edició digital del DNV.

Cal destacar també que la revisió d’este vocabulari s’ha dut a terme en col·laboració amb les Oficines Lexicogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans, per considerar convenient que les dos institucions normatives fixaren estos termes en les seues respectives obres de referència amb uns criteris comuns.