Trabajadores de Correos en A Coruña denuncian que la empresa está incumpliendo las medidas de seguridad

Los trabajadores de Correos en A Coruña denuncian que la empresa pública está incumpliendo las medidas de seguridad sanitaria al respecto de la separación de los trabajadores en las oficinas. Han elevado su queja a inspección de trabajo.

Oficina de Arteixo clausurada

Hoy la oficina de Arteixo permanece clausurada para su desinfección tras comunicar un trabajador que tenía fiebre y vómitos. Se trata de un trabajador de 60 años según explican desde la CGT a Radio Coruña.

Este sindicato denuncia que Correos no cumple con la normativa de seguridad y recuerdan que los trabajadores tienen un contaco diario con decenas de personas. Xan Xove, portavoz de CGT en Correos, recuerda que hasta ahora se hizo: “Correos pudo perfectísimamente organizar o traballo, os que entramos ás sete marchamos ás nove e os que entran ás nove marcharan ás once, de feito levamos facendoo dende marzo. É absurdo que a empresa diga que non se pode, é posible, se toda sociedad fixera como fixo correos, se podería ata ir ó cine”

Desde hace un mes Correos no comunica cuántos trabajadores han sido infectados.