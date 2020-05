David Soto: "No entendemos a qué espera el alcalde para verbalizar que no va a haber alardes"

Durante esta semana en el programa local “HxH Irun”, entrevistamos a los portavoces de los distintos partidos políticos de la oposición en la ciudad. Hoy era el turno para David Soto, de Elkarrekin Podemos-IU.

Soto ha reconocido “que la gestión de esta pandemia no es fácil para ningún gobierno”, pero, aun así, se ha mostrado muy crítico con el Gobierno Vasco y su Fase 1 más restrictiva. Dice que las escenas que se ven estos días en las calles, de gente que no mantiene las distancias y terrazas en las que se incumple la normativa es una derivada de la falta de claridad sobre las medidas.

Desde un principio ha habido consenso político entre los partidos en el Ayuntamiento de Irun, porque reconoce “no podía ser de otra manera”. Ante el Plan de Choque que se ha puesto en marcha recientemente, dice Soto que va a hacer falta destinar más dinero a sectores como el comercio o la hostelería que ya venían padeciendo una situación critica antes de la llegada de esta crisis sanitaria y económica.

Fiestas de San Pedro y San Marcial

Sobre la organización de las fiestas de San Pedro y San Marcial…, desde Elkarrekin Podemos-IU, hace ya unos días pedían al alcalde un pronunciamiento claro de cómo se iban a llevar a cabo. Destacaban la importancia de que los actos institucionales que vayan a celebrarse conciten unanimidad política en el Ayuntamiento, pidiendo al alcalde buscar consensos amplios para esos días.

Ayer se anunció por parte del alcalde Santano y de la delegada de Cultura que Irun se prepara para unas fiestas adaptadas junto con las entidades organizadoras a la realidad que vivimos, pero para Soto, falta la comunicación oficial de que no va a haber alardes y según dice, “le tiemblan las rodillas al gobierno municipal e incluso al alcalde, en relación a las fiestas, por obvias razones y básicamente por todo lo que ha rodeado a las fiestas durante estos años”. Le sorprende que a estas alturas lo único que haya salido del gobierno municipal sea el pronunciamiento que se comunicó ayer que a nuestro entender no dice nada” y dice no saber “porque el gobierno municipal no puede verbalizar de una vez” que no va a ser posible que haya alardes este año.

Propuestas

Desde Podemos, plantean que el dinero presupuestado para actividades festivas que no se gaste se destine a ayudas y que se convoque la mesa de consumo del Ayuntamiento y la mesa de comercio de proximidad de Irun Ekintzan para abordar iniciativas para compensar las pérdidas.

No está conforme con la vuelta de la OTA el próximo 18 de mayo que entiende, “obedece a intereses económicos de la empresa y del Ayuntamiento” no a los cambios en la movilidad que siguen siendo parecidos en esta fase 1. Y en cuanto a las medidas que se han adoptado para mejorar la movilidad peatonal y ciclista, sí se muestra satisfecho.

Reclaman desde Elkarrekin Podemos, por último, que se favorezca la conciliación este verano ante la previsible falta de plazas de udalekus, colonias y otras iniciativas para los niños y niñas.