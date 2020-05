Germán Aguayo, presidente Jaén FS: "Creo que tendríamos que empezar la temporada en La Salobreja"

La incertidumbre que se vive en el mundo con la pandemia del coronavirus también se ha trasladado estos días al deporte en España. Deportistas y aficionados no tienen todavía claro cuándo y cómo podrán reaundarse las distintas competiciones que en nuestro país estaban llevándose a cabo cuando el virus comenzó a propagarse. Ahora, con las propuestas de los distintos organismos profesionales encima de la mesa, ya se sabe que por ejemplo en fútbol sala, la LNFS decidirá a su campeón, si la evolución de la pandemia lo permite, con un play-off exprés en el que estará el Jaén Paraíso Interior. Una eliminatoria que todavía no tiene fecha y con la que se finalizaría la temporada. Con estos planes sobre la mesa al aficionado al fútbol sala en la provincia le surge una cuestión: ¿Habrán jugado ya los amarillos su último partido en La Salobreja? El presidente, Germán Aguayo, cree que no.

"Depende mucho de las decisiones del Gobierno y la Federación sobre cuándo se iniciará la temporada, pero creo que en circunstancias normales no llegaríamos todavía a iniciarla en el Olivo Arena, porque a las fechas de finalización, que andan por ahí, luego las obras siempre tienen distintos procesos burocráticos que aunque la obra esté terminada igual se alarga un poco más. Creo que tendríamos que empezar la temporada en La Salobreja, además sería una mala noticia que no empezaramos allí porque eso significaría que el comienzo de la nueva temporada se retrasa mucho por el virus", ha explicado el presidente del Jaén Paraíso Interior en una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy Jaén'.

Esa es una de las dudas del futuro inmediato del Jaén Paraíso Interior, el resto se concentran mucho más cerca en el tiempo. Por ejemplo, ¿habrá play-off exprés y cuándo y dónde se jugaría?. Tampoco tiene respuestas para eso el presidente, que asegura que lo único que está claro es que si la evolución de la pandemia lo permite y hay play-off por el título en la Liga Nacional de Fútbol Sala, allí estará el Jaén Paraíso Interior como octavo clasificado, teniéndose que enfrentar en el primer partido al todopoderoso Inter Movistar.

"Nuestros jugadores quieren volver a competir y tenemos la oportunidad de refrendar la temporada y en teoría poder llegar hasta Europa, por lo que para nosotros es importante, aunque lo más siempre sea la salud. Luego ya si las fechas lo permiten y el Gobierno también, lo disputaremos", anuncia Aguayo.

El presidente del equipo jiennense tiene dudas sobre si los ocho equipos van a llegar a tiempo a ese play-off porque la desescalada y la vuelta a los entrenamientos en conjunto va a ser desigual en los distintos territorios. Aguayo también ha reconocido que en Jaén no existen instalaciones abiertas para poder entrenar de forma conjunta y que los jugadores están ahora mismo haciéndolo por su cuenta y a los horarios permitidos para hacer deporte.