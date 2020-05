Guerra en la Segunda B: los líderes se rebelan

El futuro de la Segunda División B se ha convertido en una partida de ajedrez. Cada cual mueve sus fichas en función de sus intereses. La Federación Española de Fútbol canceló la liga regular, suprimió los descensos y prevé la disputa de play-off exprés para decidir los ascensos. Como telón de fondo, la incertidumbre sanitaria que nos rodea, la ausencia de fechas y, en última instancia, un programa de recomendaciones médicas que deja muchas dudas porque está lejos de ser una normativa. Esto unido al desigual regreso a los entrenamientos de los equipos implicados en el play-off ha hecho prender la mecha, especialmente entre los líderes de grupo.

Algunos jugadores y dirigentes de los campeones de liga ya se veían en la Segunda División cuando creció el rumor de un posible ascenso directo a tenor de las dificultades que la pandemia iba a originar en los torneos amateur. El anuncio de los partidos expréx cambió el paso de ciertos clubes, que, sin embargo, aún recelan de la celebración de los play-offs. Mientras llega la decisión final han sido acusados por alguno de sus rivales de planear falsos positivos por coronavirus. Ahora responden...amenazando incluso con no presentarse a las eliminatorias finales.

Guillermo Pisano, portavoz del At. Baleares, líder del grupo I, aseguró que "hasta que no se pongan las reglas del juego para todos iguales en la causa deportiva, que es entrenando todos a la misma vez, salvaguardando la seguridad de todos, que se garantice que todos los equipos del 'play off exprés' cumplen las normas, el Atlético Baleares no va a disputar ningún 'play off exprés'". Pisano señala que "no vamos a entrenar mientras no haya una figura externa de la Federación que controle las medidas de seguridad de todos. Menos vamos a volver como lo han hecho otros clubes que, por ejemplo, se toman la temperatura con termómetros de contacto, sin guantes y limpiando el termómetro con su propia camiseta". El Ibiza y el Badajoz son los primeros equipos en reanudar los entrenamientos.

En el seno de la UD Logroñés, su vicepresidente Juanjo Guerreros calificó de "sainete" lo ocurrido en las últimas semanas "con continuos dimes y diretes" y considera que "el documento sanitario remitido por la Federación Española no nos lleva a ningún lado". En Ser La Rioja, Guerreros reiteró sus dudas acerca la celebración de los play-offs de ascenso: "es muy complejo que se pueda jugar y hemos pedido a la Federación que nos diga qué va a suceder si no se puede. No hemos recibido respuesta". El cuadro riojano regresará a los entrenamientos "con cabeza, no de esta manera a partir de un protocolo sanitario de marzo que creemos que está caducado". En cuanto a las sospechas vertidas por Pablo Alfaro (UD Ibiza) y Joaquín Parra (CD Badajoz), dijo: "estas declaraciones solo califican a quien las realiza".

La Cultural toma distancia en la guerra de declaraciones y juega sus bazas entre bambalinas con la mirada puesta en reunir las condiciones necesarias para que Aira y sus futbolistas vuelvan a pisar la hierba del Área Deportiva de Puente Castro. Mientras tanto, silencio en la casa blanca, pero tomando nota de todo lo que sucede en torno a los polémicos play-offs. Continuará.