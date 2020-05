Las redes vecinales de la capital alimentan a 20.265 personas

En Madrid hay más de 6.000 personas voluntarias ayudando desde redes vecinales en los barrios. Al inicio de la crisis del coronavirus se empezó ayudando a hacer la compra a mayores o personas de riesgo, después con apoyo psicológico a las personas que por el confinamiento sufrían ansiedad y ahora la ayuda se centra en proporcionar comidas. Además de estos problemas, las necesidades son más amplias como explica Mercedes San Ildefonso, de la Red de Cuidados de Moratalaz: “Nos piden de todo. Hasta una señora mayor nos pedía ayer una lavadora. Se le había roto la suya y es una mujer con una pensión muy bajita. También, tablets para los niños porque no tienen cómo hacer los deberes, fotocopias de deberes, material escolar, una mesa y una silla para poder hacer los deberes”.

En Moratalaz ayudan a 80 familias con alimentos y a 300 con asistencia psicológica. Entre las personas a las que facilitan cestas que reparten tres veces al mes hay quienes ya eran vulnerables. San Ildefonso explica que "hay muchas familias que reciben la RMI (Renta Mínima de Inserción) que estaban en la economía sumergida, venta ambulante, chatarra y que ahora no pueden tener ese dinero extra que complemente la RMI que es de entre 400 y 950 euros". También hay personas a quienes la crisis les ha hecho vulnerables de repente. San Ildefonso cuenta algunos casos: “sobre todo familias que se han quedado en ERTE, no han cobrado y tampoco tienen ahorros porque los salarios tampoco se lo han permitido y que tienen gastos de hipotecas. La gente no quiere dejar de pagar los alquileres porque les da mucho miedo el desahucio”.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha hecho un mapeo de estas redes de ayuda en los barrios, en total 58, que reparten comida a un total de 5.828 familias y 20.265 personas. Las redes de los distritos de Centro, Aluche, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Vicálvaro, Villaverde, San Blas y Usera son las que acumulan un mayor número de familias receptoras de comida

Las despensas de estas redes se llenan con ayuda de particulares, ONG’s, huertos urbanos y pequeños comercios. La FRAVM calcula que un 84% de la comida es de origen privado, por eso piden al Ayuntamiento que coordine y que dé respuestas, por ejemplo, creando cocinas solidarias en cada distrito o que ceda espacios públicos para la creación de despensas solidarias de alimentos en los que puedan almacenar y repartir productos perecederos y no perecederos.

Según los datos recopilados por la FRAMV, la Red de Cuidados de Centro ha proporcionado hasta el 30 de abril comida a 913 familias diferentes, 4.032 personas. La Red de la Asociación Vecinal de Aluche distribuye alimentos a 800 familias y un total de 3.200 personas mientras que las cuatro redes de San Blas-Canillejas llegan a 779 familias y las cuatro que conforman Somos Tribu de Vallecas alimentan a 755 familias. La Red Solidaria de Villa de Vallecas distribuye alimentos entre 419 hogares, mientras que la de San Cristóbal llega a 309 familias y la de Vicálvaro a 301 hogares.

También inciden en que hay redes vecinales que están desbordadas, Aluche, también la Red de Apoyo Mutuo de Almendrales-Pradolongo en Usera, que tiene una lista de espera para alimentos de 30 familia o la de Villaverde Alto, con una lista de 45 familias. La lista de espera de la Plataforma de Trabajadores en Paro de San Blas-Simancas llega ya a las 140 personas.