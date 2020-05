Doble problemática para los comerciantes de la calle Mesones

Los empresarios y comerciantes que cuentan con un negocio o establecimiento en la calle Mesones de Úbeda se han encontrado en la mañana de este miércoles con unas actuaciones infraestructurales que está llevando a cabo en esta vía la empresa responsable del suministro de gas.

Unas obras que, aseguran los vendedores, complican aún más su labor de reactivación de sus comercios, ya mermados de por sí por las restricciones y limitaciones propias del Estado de Alarma. Una denuncia de la que también se hacían eco ALCISER, criticando lo “inapropiado”, señala el comunicado emitido por la asociación local de comerciantes de Úbeda, del momento en el que se ha tomado la decisión de realizar estas intervenciones.

Lo hacen tras las quejas que le han trasladado los asociados que tienen establecimientos y negocios en la Plaza de Andalucía y la Calle Mesones, que “ansiaban el regreso a la actividad comercial”, que ahora se ve afectada por estas obras, y que no pueden realizar, aseguran, “de forma normal”.

Desde ALCISER consideran que “a lo largo de estos dos meses podían haberse acometido estas intervenciones” y añaden que nadie les ha comunicado que éstas se iban a producir, ni si las mismas van a afectar a otras calles o zonas de la ciudad.

Así pues, no sólo denuncian esta falta de comunicación por parte del consistorio, sino también la doble dificultad a la que los comercios de la zona se enfrentan, al tener que abrir sus puertas a “medio gas”, cita el comunicado, añadiendo además el impacto que estas obras tienen en el tránsito y la afluencia de personas por esta calle comercial.

Así pues, solicitan al Ayuntamiento que exija la máxima celeridad en la ejecución de estas obras y de las posibles sucesivas y que, de cara a futuras actuaciones, se informe debidamente a los vecinos y empresarios que pueden verse afectados por ellas.

Los comerciantes ya han trasladado sus quejas al equipo de Gobierno municipal. Lo han hecho este mediodía personándose en el mismo edificio del consistorio, donde han sido recibidos por la alcaldesa, Toni Olivares, acompañada de los concejales de Comercio, José Luis Madueño, y de Obras y Urbanismo, María del Carmen García, para escuchar sus quejas que, asegura la edil socialista, "entienden a la perfección por la frustración de encontrarse estas obras a las puertas de sus establecimientos, justo ahora que retoman su actividad después de un período cerrados".

Aun así, la munícipe apunta que no se trata de una obra pública, sino de una actuación privada cuya licitación fue aprobada y que no se había desarrollado, por la suspensión de las actuaciones infraestructurales durante parte del Estado de Alarma, motivo por el que la empresa (y a ello aducen el no haber informado acerca de la misma, puesto que ha sido decisión de ésta) la lleva a cabo ahora.

Sin embargo, el propio consistorio se ha comprometido a ponerse en contacto con la empresa y actuar como mediador. De hecho, ya se mantuvo un primer contacto con la empresa en la jornada de ayer al que seguirá una reunión programada para las 10 de esta misma mañana, en la que se buscarán soluciones para que esta obra afecte lo menos posible a los comercios de la zona y para asegurarse de que la empresa respeta la distancia entre el vallado y los accesos a los comercios, así como para instar a la misma a que finalice la intervención a la mayor celeridad posible.