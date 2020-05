Por turnos, barreras físicas y flexibilidad laboral: así será la vuelta al trabajo del funcionariado asturiano

El funcionariado público asturiano ya tiene plan para el retorno al trabajo de manera presencial. La Consejería de Presidencia ha elaborado un documento que incluye medidas preventivas y organizativas orientadas a reforzar la seguridad del personal, minimizar riesgos y garantizar un servicio adecuado a la ciudadanía. La idea es que el proceso se desarrolle durante seis semanas y culmine antes del próximo 21 de junio, siempre que la situación sanitaria lo permita.

La consejera, Rita Camblor, ha hablado también sobre posibles ajustes en el capítulo de personal. Cablor ha explicado que "ahora mismo, sobre la mesa no hay ninguna propuesta. Eso no quiere decir que si la crisis persiste no haya que revisarlo". Lo cierto es que llueve sobre mojado ya que, días atrás, fue el propio vicepresidente del Gobierno asturiano, Juan Cofiño, el que había asegurado que habría que revisar el capítulo 1, es decir, el que afecta al personal público.

La resolución, que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), incorpora criterios de equidad para quienes tengan que atender a menores o personas dependientes afectadas por cierre de centros y para trabajadores que, por su estado de salud o circunstancias particulares, puedan resultar especialmente vulnerables al coronavirus. Estos grupos serán los últimos en retornar a sus puestos en las dependencias de la Administración autonómica.

Distancia, barreras y flexibilidad

Entre las medidas preventivas, siguiendo las indicaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, se mantendrá una distancia mínima de seguridad de dos metros entre personas. Cuando esto no sea posible, se instalarán barreras físicas entre los puestos y se adoptarán medidas de flexibilidad laboral -incluidos turnos de trabajo y teletrabajo- con el fin de evitar una concentración excesiva de personal en las consejerías y organismos autonómicos.

Además, la Administración proveerá a la plantilla del material de protección adecuado en cada caso, incluidas soluciones hidroalcohólicas, guantes y mascarillas, en aquellos puestos de trabajo en los que no se pueda mantener la distancia interpersonal de seguridad recomendada.

En los servicios de atención presencial a la ciudadanía, tales como los registros, se implantará un sistema de cita previa y se dispondrán barreras protectoras. Asimismo, se ampliará el horario de apertura y atención. También se fomentará la digitalización y el uso de documentos electrónicos, sobre todo en las oficinas de registro; se dará prioridad a las reuniones telemáticas, y se suspenderán los viajes de trabajo que puedan solventarse telefónicamente o mediante videoconferencia.

Medidas de organización

En cuanto a las acciones organizativas, el personal se incorporará por tandas, en consonancia con las fases de desescalada reguladas por el Gobierno de España. De este modo, primero se incorporarán a sus plazas las personas que ocupan jefaturas y las que son responsables de procesos; después, aquellas que no tienen la opción de teletrabajar y, por último el resto de personal, bien de forma presencial o a distancia.

Al margen de los profesionales encargados de los servicios esenciales, las primeras incorporaciones comenzarán a partir de este jueves 14 de mayo, tras la publicación de la resolución correspondiente en el Bopa. De estas instrucciones quedan excluidos el personal docente, el de la Administración de Justicia y el del Servicio de Salud del Principado (Sespa).