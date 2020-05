CC-PNC aplaude que por fin salga adelante la reforma del campo del Marítima impulsado y financiado en 2018

El Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote se congratula de que, por fin, el Grupo de Gobierno que lidera la socialista Mª Dolores Corujo, se concentre en sacar adelante los proyectos que se dejaron encauzados durante el anterior mandato.

“Es una satisfacción ver cómo, por fin, van saliendo los proyectos que dejamos en la mesa con la financiación asegurada, aunque ni la presidenta del Cabildo ni el consejero de Obras Públicas tengan jamás el decoro político de reconocer el trabajo heredado”, ha señalado el portavoz de los nacionalistas, Pedro San Ginés, tras conocerse que por fin se ha adjudicado la ‘Reforma del Campo de Fútbol Municipal del Club Orientación Marítima’, con una inversión de 219.000 euros (IGIC incluido).

Un proyecto que, subraya San Ginés, fue concebido y dotado económicamente en el año 2018, con retención de la partida incluida, sin que hasta la fecha se hubiera podido materializar por la desidia del gobierno socialista en minoría del Ayuntamiento de Arrecife, como tantas veces denunció entonces el Partido Popular.

Aunque ahora todos los males de Lanzarote y la capital sean, según PP y PSOE, responsabilidad de CC, lo importante y lo que quedará, aseguran los nacionalistas, son los proyectos que han mejorado la ciudad, como es el caso del anteriormente citado campo de fútbol, el islote de la Fermina, peatonalizaciones varias, carriles bici, Museo Arqueológico, asfalto en barrios, césped en el campo de fútbol de Argana Alta, etcétera, o los pendientes de ejecutar como el parque urbano de Naos, el pulmón verde y restauración del Molino del Cabo Pedro o la adquisición y restauración de las salinas de Naos, entre otros muchos.

“Son obras para la ciudad de Arrecife donde, como es sabido, solo invirtió el Cabildo en el pasado mandato y que, ahora toca a esta gobierno a dar continuidad a todos esa os proyectos ya en curso”, matiza el portavoz de CC-PNC.

De este modo, el Grupo Nacionalista le pide a Mª Dolores Corujo, como máxima responsable de la principal institución de la isla, que tanto ella como sus consejeros se concentren en priorizar cuáles de los proyectos heredados van a ejecutar y cuáles no, y se dejen de vender humo con el supuesto “Plan de Inversiones para la reactivación” que anunció el pasado 8 de mayo, el consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina.

“Un plan inexistente, ficticio que, como mucho, ejecutará los proyectos heredados que ya tenían ficha financiera, y no todos, solo algunos de ellos, tal y como ha sido hasta ahora en la totalidad de las obras presentadas, sin excepción, por la Consejería”, apunta San Ginés.

Por lo tanto, insiste el portavoz de CC-PNC, el actual grupo de gobierno no solo no tiene ninguna obra conocida que atribuir al anunciado Plan de Reactivación de la economía insular para hacer frente a la crisis económica y social que se avecina tras la alarma sanitaria provocada por el COVID-19, sino que deberá, necesariamente, abordar solo algunos de los muchos proyectos que dejó preparados el anterior gobierno, muy a pesar del consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina, quien, aunque no lo admita, se ha limitado a recoger el testigo y continuar con el trabajo iniciado por el anterior grupo de gobierno del que, primero el PSOE, y por último el PP, también formaron parte.