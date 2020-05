Streets of Rage 4, el clásico se renueva

La trilogía Streets of Rage dejó una marca indeleble en los jugadores de SEGA Mega Drive y de muchos otros que pudieron disfrutarlo en las máquinas arcade de los salones recreativos. Fue uno de los referentes en el género 'beat'em up' (golpéalos) en el que el protagonista debe avanzar sin descanso por niveles con vista lateral enfrentándose a centenares de enemigos hasta superar un jefe final en cada uno de ellos. PS4, Switch, Xbox One y PC han recibido la cuarta parte de la saga manteniendo sus dos dimensiones pero ganando en posibilidades jugables.

En Streets of Rage 4 podemos controlar a personajes ya conocidos como Axel, Adam y Blaze, y nuevos como Cherry y Floyd. Gracias a los desbloqueos al final podremos manejar hasta a 14 diferentes, algunos de ellos con un simpático aspecto pixelado. Con nuestro héroe avanzaremos por las calles de una ciudad tomada por los esbirros del clan Y, liderado por los hijos de nuestro antiguo enemigo Mr. X. A base de puñetazos y patadas limpiaremos las calles de enemigos contando con la ayuda de armas cuerpo a cuerpo y golpes especiales, encadenando combos y con agarres. Mantiene ese espíritu arcade de contar con ciertas vidas (créditos) y tener que recoger del suelo objetos como dinero y alimentos para recuperar vida (sí, los míticos pollos asados están en el juego).

El juego mantiene las dos dimensiones del original, lo que genera dos efectos contrapuestos. Mantiene la esencia de la trilogía de los 90 pero también arrastra el pequeño problema de planos a la hora de golpear a los rivales. Sobre todo al pricipio daremos muchos golpes al aire al no estar alineados con nuestros enemigos en el mismo plano del escenario; es una pequeña molestia que pasa a los pocos minutos de juego, cuando nos damos cuenta de ciertos trucos como alinearnos con los pies de los rivales (es verdad que en ciertos momentos contra varios enemigos esto puede ser difícil). Sin embargo estas molestias apenas empañan la divertida experiencia general, repleta de adrenalina. Y dar continuidad a una saga tan famosa tenía mucho peligro; sin embargo la calidad general está a la altura.

Avanzando por las calles de la ciudad a base de puñetazos y patadas, esencia beat 'em up / Dotemu

El juego cuenta con su modos historia, arcade y otro en el que nos enfrentaremos solo a los jefes finales de cada fase. Además podemos disfrutarlo en compañía: hasta cuatro jugadores en local o dos vía online. Evidentemente estas partidas compartidas multiplican la diversión y el número de enemigos en pantalla.

Audiovisualmente Streets of Rage 4 cuenta con un aspecto retro en 2D muy trabajado, con modelos dibujados a mano de los personajes y enemigos, y unos escenarios urbanos con detalles como los neones y suburbios tan típicos de la saga. La banda sonora acompaña muy bien los niveles repletos de acción y encontramos además algunos temas de las primeras partes de la franquicia. Finalmente los textos están bien traducidos al español, aunque la narrativa -obviamente- no sea el aspecto más fuerte de este tipo de títulos. Todo un viaje a los años 90 y la máquinas arcade.

Golpes especiales para complementar los combos de nuestro héroe / Dotemu

Más actualidad

Microsoft, a través de su presentación InsideXbox, ha revelado los primeros trece juegos de nueva generación para su próxima Xbox Series X. La consola llegará al mercado estas navidades y promete resolución 4K, tasas de imágenes de hasta 120 fps, y mejores tiempos de carga. Entre esos 13 títulos destacan Assassin's Creed Valhalla (primer trailer con imágenes de gameplay), DiRT5, Yakuza: Like a Dragon, Chorus o The Medium.

Sony ha presentado en sociedad el primer trailer de la historia de The Last of Us Parte II, que será exclusivo para PS4 y estará a la venta el 19 de junio. En él podemos ver a una Ellie cargada de ira y sentimiento de venganza que no solo lucha contra infectados, y que está dispuesta a seguir adelante sea cual sea el precio. En el trailer también se observa que arrastra secuelas tanto físicas como psicológicas de hechos pasados, lo que promete una incríble historia para The Last Of Us Parte II.

Los Sims 4 (PC, Mac, PS4 y Xbox One) recibirán su próximo pack de expansión 'Vida ecológica' el próximo 5 de junio. Nos presenta la nueva ciudad de Evergreen Harbor y un estilo de vida totalmente sostenible donde reciclar, usar energías alternativas y cultivar alimentos. También incluirá una Junta de Votación Comunitaria para presentar iniciativas sociales y ecológicas para la comunidad, y nuevas profesiones como diseñador civil o artesano autónomo. Y por cierto, si no apostamos por la sostenibilidad, la acumulación de basura y degradación del medio ambiente serán palpables en el juego y afectarán a nuestros sims. Hsta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.