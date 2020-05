Las administraciones de Loterías rechazan el plan de desescalada previsto por el Gobierno

EuroMillones , La Primitiva, Bonoloto y Lotería Nacional ya tienen un plan para reiniciar la venta y los sorteos. Loterías y Apuestas del Estado suspendió el pasado 15 de marzo la venta de todos los juegos, considerando lo establecido en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.

Ahora, dos meses después, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) prevé poner a la venta La Primitiva y EuroMillones la próxima semana, según el plan para la reapertura en el proceso de desescalada, una planificación que no contempla la vuelta a la actividad antes del próximo 18 de mayo. Sin embargo, a los propietarios de las administraciones no les ha gustado el plan. Consideran, por ejemplo, que una apertura desescalada por provincias puede llevar a que algunos clientes -que suelen jugar número fijos- no tengan opción de adquirir el boleto. Lo ha explicado en SER Málaga el máximo responsable nacional de la plataforma Juego Limpio, José Carlos Escrig.

Desde el pasado lunes 11 de mayo, el Gobierno permite en las provincias y zonas que han pasado a la Fase I de la desescalada la reapertura al público de las administraciones de lotería, "siempre que tengan una superficie útil de exposición y venta igual o inferior a 400 metros cuadrados", si bien se exceptúan aquellos que se encuentren dentro centros comerciales sin acceso directo e independiente desde el exterior.

Según la plantificación de SELAE, la sociedad estatal contempla dos escenarios para la reapertura no antes del próximo 18 de mayo:

En el escenario 1, Loterías y Apuestas del Estado establece que si el próximo sábado 16 de mayo, se produjera algún tipo de recuperación de territorios para la Fase I (se han quedado fuera la Comunidad de Madrid y gran parte de Cataluña, Castilla y León y la Comunitat Valenciana, salvo ciertas áreas dentro de estos tres últimos territorios), la apertura se realizaría el día 18 de mayo, con el inicio de la venta de todos los juegos activos.

Asimismo, en este primer escenario, apunta que se sortearían, en la semana del 18 al 24 de mayo, La Primitiva y EuroMillones; y que los sorteos de Bonoloto y el Gordo de la Primitiva se reiniciarían en la semana del 25 al 31 de mayo.

Respecto al escenario 2, SELAE detalla que, si el sábado 16 de mayo no se recuperaran territorios para la Fase I, la apertura se realizaría el 21 de mayo, cuando se iniciará la venta de todos los juegos activos, excepto en el caso de EuroMillones que se iniciaría el día 23 de mayo de 2020. Los sorteos de todos los juegos activos se iniciarán el lunes 25 de mayo de 2020.

En ambos escenarios, según la planificación de SELAE, la Lotería Nacional volverá a ponerse a la venta el día en que se inicie la venta de juegos activos y los sorteos se reanudarán el 11 de junio de 2020.