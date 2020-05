Ayuntamientos de la provincia resuelven dudas acerca de la desescalada

La celebración de los mercadillos y fiestas, la apertura de las piscinas, gimnasios o bibliotecas, la conmemoración de ceremonias religiosas o los límites de las zonas básicas de salud y el control de estas nuevas fronteras son algunas de las principales preocupaciones de los alcaldes de los municipios sorianos de más de mil habitantes ante las distintas fases de transición hacia la “nueva normalidad” que provoca la Covid-19.

Han sido convocados a esta reunión, que se repetirá periódicamente a medida que Soria se vaya acercando a las distintas fases de la transición hacia la “nueva normalidad”, los ayuntamientos de Soria, Almazán, El Burgo de Osma, Ólvega, San Esteban de Gormaz, Ágreda, Golmayo, San Leonardo de Yagüe, Covaleda, Arcos de Jalón y Duruelo de la Sierra. Los representantes de estos ayuntamientos de la provincia de Soria se han reunido por videoconferencia con el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, y con los responsables provinciales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, Honorio Pérez Pablos y Andrés Velarde, respectivamente, para expresarles sus principales dudas e inquietudes en materia de seguridad ciudadana. El teniente coronel jefe de la Guardia Civil comparecía también como responsable del Grupo de Seguridad del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

Miguel Latorre les ha trasladado que, por los datos que se ofrecen en el CECOPI Covid-19 para Soria, no se espera que nuevas zonas básicas de salud de la provincia puedan pasar a la Fase 1 de la desescalada en la próxima quincena. Actualmente se encuentra en esta fase la Zona Básica de Salud de San Pedro Manrique y sus algo menos de 1.000 habitantes. El subdelegado del Gobierno ha explicado que la primera “preocupación y ocupación que debe movernos ahora mismo es que entre todos seamos capaces de llegar a cumplir los requisitos necesarios para poder alcanzar la Fase 1”.

La transición hacia la denominada “nueva normalidad”, que se lleva a cabo de forma gradual, asimétrica y coordinada con las instituciones autonómicas y locales, debe realizarse, según el subdelegado “sin riesgos para no tener que volver al confinamiento y, para ello, el enfoque que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja es el de establecer distintas fases. Latorre ha explicado que la propia OMS establece que “la vigilancia frente a la Covid-19 debe ser fuerte, los casos tienen que estar disminuyendo y la transmisión debe estar controlada; las capacidades del sistema de salud deben ser las adecuadas para detectar, aislar y probar cada caso de Covid-19; los riesgos de brotes deben estar reducidos al mínimo; tienen que existir medidas preventivas en los lugares de trabajo, escuelas y zonas con muchas personas; que los riesgos importantes se puedan gestionar; y que las comunidades estén comprometidas y capacitadas para adaptarse a las nueva norma”.

El teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil ha señalado que la principal dificultad con la que ahora mismo se encuentra en la provincia para vigilar la movilidad no permitida e irresponsable es que las provincias limítrofes de La Rioja, Zaragoza y Guadalajara se encuentran en Fase 1. También, la Zona Básica de Salud de Quintanar de la Sierra, en Burgos. Además, hay que añadir que deben establecer igualmente vigilancia en los límites de la Zona Básica de Salud de San Pedro Manrique que se encuentra en la Fase 1.

El comisario jefe provincial de la Policía Nacional ha añadido que, las medidas de “alivio” establecidas para toda España, que incluyen salidas de menores de 14 años, paseos y práctica de actividades deportivas individuales, no han supuesto un incremento excesivo de los incumplimientos. La labor policial está siendo pedagógica, aunque no por ello se está dejando de denunciar, sobre todo a las personas que se reúnen en grupos. Por este motivo, no espera complicaciones incluso en el caso de que la ciudad de Soria se incorporase más tarde a las distintas fases de la transición que otras zonas básicas de salud de la provincia.

Los alcaldes han mostrado también su preocupación porque los municipios apliquen distintos criterios una vez que se alcance la “nueva normalidad”. Han puesto ejemplos como la apertura de piscinas en una localidad cercana a otra que decida no abrirlas. En este sentido, cuando se llegue a esa situación, el subdelegado del Gobierno ha explicado que debe primar la autonomía municipal pero también la responsabilidad de los ciudadanos puesto que “no podemos olvidar que estamos obligados, por puro civismo, a cumplir unas normas básicas de autoprotección y de protección de los demás”.