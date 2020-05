"El refuerzo de personal en atención primaria es insuficiente si queremos que hagan la trazabilidad"

"La provincia está preparada para pasar de pase al completo, pero necesitamos más refuerzo de personal en atención primaria si queremos que hagan la trazabilidad de los casos". Así lo advierte el secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras en L'Alacantí - Les Marines, Paco Tevar, el día en que la consellera de Sanidad se reúne con el ministro Salvador Illa para abordar el pase a la fase 1 de los departamentos de salud que continúan en la 0.

En Hoy por Hoy Alicante, Tevar ha insistido en que el personal que se ha contratado para reforzar la atención primaria es "insuficiente", puesto que ahora los centros de salud van a tener un papel central para detectar los casos de coronavirus, aislar a las personas contagiadas y trazar sus contactos.

De hecho, Tevar confirma que todos los centros de salud de la comarca han recibido esta semana los reactivos, los dispositivos y los kits para realizar las pruebas PCR, tal y como obliga el Ministerio desde el lunes 11 de mayo. También "se ha formado al personal y se han organizado circuitos para hacerse las pruebas", cuyos resultados están en 24 horas, pero "para todo esto hay que poner el personal adecuado", lamenta.

Una decisión "no política"

Tevar considera que Alicante está ahora preparada para avanzar en la desescalada, pero no antes, pues "no habían llegado los test a los centros de salud" y se hacían "muchas menos pruebas de las que se deberían haber hecho". Por eso, entiende la decisión del Ministerio de Sanidad de mantener a buena parte de los departamentos de salud alicantinos en la fase cero y no cree que se debiese a una motivación política.

Desde el punto de vista sanitario "era entendible", asegura, porque la situación en la provincia es muy dispar. Mientras en poblaciones más pequeñas "la pandemia se puede controlar mejor y es más fácil detectar y atajar los casos", en ciudades grandes como Alicante puede ser "muy complicado" si se producen aglomeraciones o la gente sale en masa a la calle. Por eso, apela a la responsabilidad e insiste en la importancia de guardar la distancia de seguridad.

Inmunidad "muy baja"

También se ha referido a los resultados de la primera oleada del estudio de seroprevalencia del Ministerio, que revela que solo el 2,7 % de la población de la provincia de Alicante ha pasado el virus y tiene anticuerpos. Una cifra por debajo de la media nacional y que coincide con la que ha resultado del estudio de seroprevalencia realizado a los profesionales del Hospital General de Alicante, según explica.

Esa cifra demuestra que la inmunidad en la provincia es "muy baja", lo que significa que podría haber "pronto" un repunte de casos porque "muy poca gente ha pasado el virus". Un repunte para el que, no obstante, "estamos mucho más preparados" por la capacidad de camas, los hoteles medicalizados o el hospital de campaña.

